«Mi sueño son unas islas verdes, sin petróleo»

Cuando vio la película 'Una verdad incómoda', de Al Gore, se puso manos a la obra. Ahí fue consciente de que algo había que hacer y Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, una bodega con 153 años de historia, creó un departamento de sostenibilidad y desde 2007 han invertido en energías renovables (solar, biomasa, geotermia), vehículos eléctricos, eficiencia energética, adaptación al cambio climático, reforestaciones e I+D, con resultados sorprendentes. En el periodo 2008-2019 han reducido un 30% de kg CO2/botella y el objetivo es reducir un 50% en 2030.

Estos días Miguel A. Torres ha estado en Canarias, una tierra que tiene una gran relación con Familia Torres. «Mi padre nunca vino a Canarias y siempre recuerdo que recién casados viajamos a Gran Canaria y Tenerife mi mujer y yo. Vi rápidamente un enorme potencial en las islas y me puse a buscar a un distribuidor de nuestros vinos en cada isla. Mi mujer no tuvo un gran recuerdo de aquel viaje de placer, que se convirtió en trabajo, jajaja. Cada año vengo a las islas. Desde el primer día, Canarias fue un mercado importante que está muy vinculado a la exportación. Yo estoy convencido que las ventas que se hicieron en Canarias al principio ayudaron después a que el inglés o el alemán buscase el vino en su país de origen y activara las ventas en la exportación. Canarias es una palanca para ello», recalca.

«Me preocupa el Flygskam»

«En Canarias se ve un crecimiento importante en general, con nuevos hoteles, etc. Pero me preocupa el 'Flygskam', una palabra que en Escandinavia significa vergüenza a volar por el tema de las emisiones. Estos días en Canarias, un hotelero me dijo que ya había tenido alguna anulación de reservas porque Canarias estaba muy lejos. De momento, el 'Flygskam' no es peligro importante, pero es potencial. No podemos cambiar las islas de sitio, pero podemos contrarrestar estas emisiones de aviones con el reemplazo del queroseno con otros combustibles menos contaminantes. Pero también habría que actuar con este sueño de hacer de Canarias unas islas verdes, que no se consumiese petróleo. En Canarias hoy en día todo se hace con petróleo. Aconsejo a todos los hoteles que pongan placas fotovoltaicas y para ello hemos creado unos premios. Si conseguimos que toda Canarias se pueda reemplazar con energías renovables, tendríamos algo para contrarrestar el 'Flygskam'», afirma.

Familia Torres ha hecho a lo largo de los años infinidad de acciones para contribuir al futuro de Canarias. Cuando hubo una crisis del turismo se hizo una guía de Canarias para el mercado americano y su prólogo lo hizo César Manrique; también hicieron unas jornadas para contribuir a que la cocina canaria ganase en sofisticación; en la reforestación de bosques en los incendios, etc.

«En cuanto a la producción de energía eléctrica con las renovables el porcentaje es muy bajo en Canarias, en torno a un 10-15%, cuando en la Península ya se está a un 50%. Esto es muy grave y teniendo en cuenta que en Madeira ya están al 40% y aumentando». Sobre los que opinan que el cambio climático es una mentira, Miguel A. Torres es muy claro: «Que me los traigan y pueda discutir con ellos. No tiene ningún sentido decir eso. Los que explicamos el cambio climático lo hacemos basado en la ciencia y en los hechos. Qué me van a decir a mí que tengo 1.200 hectáreas de viña y que lo sufro cada año», exclama.

Con el programa Torres&Earth sigue en su lucha por el cambio climático, así como con la creación de IWCA -International Wineries for Climate Action-, en la que ya un grupo de 43 bodegas se comprometen a descarbonizar el sector del vino.