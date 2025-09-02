Septiembre arranca en Canarias con temperaturas estables y predominio de los alisios La AEMET no prevé fenómenos meteorológicos adversos en la primera semana del mes

La vuelta a la normalidad tras las vacaciones en Canarias no tendrá demasiados sobresaltos. La AEMET prevé temperaturas estables durante el resto de la semana, sin fenómenos meteorológicos adversos, y apunta a una situación similar la próxima semana.

La palabra que utiliza la agencia para definir el tiempo en este inicio de mes es estabilidad. «Hay un dominio anticiclónico y temperaturas sin cambios, aunque se prevé un ligero ascenso el fin de semana«, explica David Suárez, delegado territorial de la AEMET en Canarias.

Seguirán notándose los vientos alisios y predominarán las nubes en la vertiente norte. Los modelos también apuntan a la misma estabilidad para la próxima semana, pero la previsión puede cambiar.

Para este miércoles, la AEMET prevé nubes en el norte de las islas montañosas con aperturas de claros durante las horas centrales y pocas nubes en el resto de zonas. En las islas más orientales, pocas nubes con algunos intervalos en litorales del norte y oeste durante las horas nocturnas. Las temperaturas serán moderadas igual que el viento, pero con intervalos de rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.

Estas son las condiciones por islas para este miércoles:

Lanzarote

Cielos poco nubosos con intervalos en el norte durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos con intervalos en el oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía a últimas horas.

Gran Canaria

Predominio de cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde estará nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

Tenerife

Nuboso en el norte y nordeste con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos durante la madrugada en el oeste, y por la tarde en el este. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste. En altas cumbres centrales, viento flojo a moderado del suroeste.

La Gomera

Nuboso en el norte y poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente a partir de la tarde. Brisas en costas del suroeste.

La Palma

En el norte y este, nuboso con apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos ocasionales. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

El Hierro

Nuboso en el norte, con apertura de claros durante el día, y poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.