El Senado avala que los cabildos tengan voz en Aena e incorpora 1.200 millones para el descuento de residente Las dos enmiendas del PP pueden ser rechazadas cuando el texto vuelva al Congreso

El Senado ha incorporado dos enmiendas a la ley de navegación aérea para que los consells insulares de Baleares y los cabildos de Canarias tengan voz en Aena y se incorpore un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el pago del descuento de residentes a las aerolíneas.

Ambas iniciativas han recibido el visto bueno de la Cámara Alta, pero pueden ser rechazadas cuando el texto regrese al Congreso. La participación en la gestión de los aeropuertos insulaes es una de las grandes reivindicaciones del Gobierno canario, que lleva tiempo reclamándolo a Aena.

«Los consells de Balears y los cabildos de Canarias deben ser consultados en las decisiones de Aena, como son las ampliaciones de los aeropuertos de las islas. Es de sentido común», ha sostenido el senador por Menorca.

Marqués ha lamentado que el PSOE haya rechazado incluir a estas entidades supramunicipales en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias mientras «negocia con Cataluña la cogestión del aeropuerto de El Prat».

«Esto es sanchismo en estado puro: privilegios para unos, castigos para otros. Españoles de primera y españoles de segunda. Una auténtica vergüenza», ha criticado.

El senador popular, por otra parte, ha puesto el foco en el impago de 810 millones de euros por parte del Gobierno a las aerolíneas en concepto de descuento de residente, motivo por el que ha defendido una enmienda para dotar un crédito extraordinario de 1.200 millones para garantizar la bonificación.

«Es simple, que las facturas de 2025 se paguen este año y no tengamos que esperar al presupuesto del próximo. El 75% de descuento no es un regalo sino un derecho que compensa la insularidad de Baleares y Canarias y la extrapeninsularidad de Ceuta y Melilla«, ha señalado.

Marqués ha considerado que «la pésima gestión del Gobierno» ha llevado a «una enorme deuda que pone en riesgo la continuidad del sistema y, con ello, la movilidad de miles de ciudadanos».

Pese a ello, el Ejecutivo central «ha intentado, de todas las formas posibles, vetar esta enmienda». «No querían ni que se votase, dejando en su lugar apenas 320 millones tras un acuerdo de mínimos en el Congreso», ha apuntado. Esa cantidad, ha asegurado, es «insuficiente» debido a la falta de presupuestos generales del Estado en lo que va de legislatura.

«Que se habiliten 1.200 millones de euros para garantizar el descuento de residente. No son privilegios ni favoritismos. Pedimos igualdad, justicia y respeto a la insularidad. No vamos a permitir que estos territorios sean marginados y defenderemos siempre la igualdad y la dignidad de todos los españoles«, ha concluido Marqués.

