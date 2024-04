Una semana entre el viento y el calor: Canarias se prepara para temperaturas excepcionalmente altas

Canarias espera recibir esta semana un tiempo propio de junio, especialmente este jueves, jornada en la que la playa será destino clave en las islas. «Se prevé que el día más cálido sea el jueves, con temperaturas de hasta 34 grados», afirma David Suárez, delegado territorial de la Aemet en Canarias.

Se trata de un nuevo episodio de temperaturas excepcionalmente altas, el «primero del año». La Aemet alerta del comienzo de este fenómeno a partir de este miércoles en la islas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en la vertiente sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Si bien, «no se descartan alertas para el resto de las islas», indica Suárez en declaraciones a este periódico.

Se espera un episodio de temperaturas excepcionalmente altas, propias de final de junio:

📌 En Canarias el episodio comenzará mañana, y en la Península y Baleares el jueves.

📌 Masa de aire africano cálido y seco.

📌 Pico máximo: el fin de semana con anomalías entre +5 y +12 ºC. pic.twitter.com/DkAyBplM1k — AEMET (@AEMET_Esp) April 9, 2024

Pese a alcanzar temperaturas «anómalas» para esta epoca del año, el delegado de la Aemet apunta que «es poco probable que este episodio se trate de una ola de calor», por lo pronto es el «primer episodio de temperaturas altas del año». No obstante, «hasta que no haya terminado, no podremos confirmar si se llega a los criterios establecidos para que así sea considerado», reconoce.

Tal y como indica el experto, este fenómeno cálido será notable en el archipiélago hasta este domingo. A partir del lunes, «descenderán las temperaturas», añade.

Alerta por incendio forestal

A su vez, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias activan la alerta por riesgo de incendios y viento. A partir de las 15.00 este martes: «La entrada de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre las islas provocará un ascenso de las temperaturas, con valores propios de verano» que se juntan con «rachas de viento fuertes, que puntualmente pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora».

De esta manera, «se activa la alerta por riesgo de incendio» en Gran Canaria a partir de este martes y en El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife a partir de las 12.00 horas del miércoles, según un comunicado del Gobierno de Canarias.