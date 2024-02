Saque del armario el paraguas y el abrigo: lluvias y frío para este fin de semana

Canarias espera recibir este final de semana un tiempo propio de febrero. El paraguas y el abrigo deberá estar a mano, sobre todo, en la jornada de este viernes. «El día más lluvioso será el viernes, aunque desde el jueves aumenta la probabilidad de lluvia en las islas», ha afirmado David Suárez, delegado territorial de la Aemet en Canarias a este periódico.

Las precipitaciones se esperan que sean «persistentes» el viernes y el sábado se prevén «lluvias débiles o localmente moderadas». En las medianías orientadas al norte la probabilidad de precipitaciones es más alta: «En zonas de medianías y en la vertiente norte de las islas se espera que llueva persistentemente el viernes», ha apuntado Suárez.

Para este domingo puede que caigan algunas gotas, aunque «no es tan probable». La probabilidad de lluvia baja de un 95% el viernes y sábado a un 55% el domingo en Las Palmas de Gran Canaria, según datos de la Aemet.

Con respecto a las temperaturas, el delegado de la Aemet ha señalado que esta semana ya han descendido bastante: «Estos días hemos notado un bajón, pero se espera que sigan disminuyendo en las islas centrales el viernes y el sábado», ha comentado.

El viento y el oleaje disminuirá

Las rachas máximas de viento y el mal estado de la mar está afectando estos días al archipiélago canario. Todas las islas se encuentran en aviso amarillo por fenómenos costeros en la actualidad, pero la Aemet ha informado que la alerta finalizará en todas las islas a partir de las 23.59 horas de este miércoles.

No obstante, la alerta amarilla por rachas máximas de viento permanecerá hasta el viernes en La Gomera y en la cumbre de La Palma. En el resto de islas se espera que el viento no sople con fuerza y para este jueves ya no habrá avisos.

Mayores rachas de viento en las islas

Las mayores rachas de viento se han registrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en lo que va de día, según recoge la Aemet. Arure en La Gomera con 101 km/h a las 03.40 horas lidera esta clasificación. Le sigue El Paso en La Palma con 100 km/h a las 04.40 horas y Vallehermoso en La Gomera con 93 km/h a las 01.00 horas.

En Gran Canaria, la velocidad máxima del viento ha sido en el aeropuerto de la isla con 59 km/h a las 00.30 horas de este miércoles. Si bien esta clasificación la encabeza también Arure con 73 km/h a las 03.20 horas y le sigue Vallehermoso con 70km/h a las 00.10 horas