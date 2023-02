Santi Falcón, 28 años junto a Manolo Vieira: «Era un genio, le debo mi vida»

El vínculo entre Manolo Vieira y Santi Falcón no entiende de cargos ni contratos. Ambos navegaron junto en el complicado mundo de los escenarios desde principios de los años 90, donde el creador grancanario empezó a trabajar en Madrid dentro de Televisión Española y se enteró de que un cómico paisano suyo estaba dando mucho que hablar en la capital del reino. Por eso, con 23 años, fue a verle a un local de la Gran Vía y allí comenzó una relación profesional que duró «hasta siempre. Aunque no esté, siempre seguirá entre nosotros», enfatizó Falcón.

El humorista Manolo Vieira, fallecido el miércoles, y Santi Falcón -actual propietario, entre otros negocios, de la productora Doble Diez- labraron un camino que dio sus primeros pasos de forma humilde hasta que convertirse en el mayor referente canario de las últimas décadas. «Conocí a Manolo en Madrid y luego hicimos una producción juntos en el año 92. Yo reconozco que no quería saber nada de representar a artistas ya que aún era muy joven, pero a los meses me llamó y me propuso si quería ser el suyo. No lo dudé ya que me dijo que confiaba en mí con una frase fundamental: 'Soy un producto como es la Coca-Cola y necesito que me pongan en las estanterías para que me vean'. Hicimos un buen equipo los dos, mejoramos el producto y lo subimos en valor», rememora emocionado.

El artista, como detalló Falcón, «puso a La Isleta en el mapa, un barrio que en aquella época era marginal y que acabó en boca de todos. Hizo, con sus relatos, que fuese respetado y apreciado. Fue la primera persona, con eso del peninsular y peninsulara, que intentaba hablar de lo que era la igualdad. Fue el primero que luchó, de manera inconsciente en muchas ocasiones, para hacer ver que, que vinieses donde vinieses, había alegría en cualquier sitio si la gente se lo proponía», destacó horas después de su fallecimiento.

«Me gustaría que lo recordásemos como un artista que hizo reír, que luchó por esta tierra, por su expresión, por hacer un humor inteligente y que era una excelente y bellísima persona», sostuvo Santi Falcón, quien añadió que Vieira « quiso muchísimo a su público y a la ciudadanía en general. Tenía y sentía mucho amor por la gente y quiso, y estoy plenamente convencido, de que consiguió cambiar las cosas. Es más, Manolo cambió nuestro mundo para bien y de forma constructiva. Su humor no era frívolo, tenía un calado social muy grande, con mucho sustrato, y por eso sobrevivió todos estos años con tanto éxito. Era un genio».

Al ser preguntado por su vida al lado de artista, Santi Falcón no dudó en afirmar que «Manolo gobernaba su vida», exclamó. «Nuestra relación era de un amor inquebrantable y eso nos llevó estar 31 años juntos hasta que luego se incorporaron Víctor, Colacho y López. El que menos ha estado ha sido 28 años a su lado. Luego tenías que convencerlo y, sobre todo, ser un poco empecinado para que viese el producto y después, dejarlo. Como buen genio, sabía acertar siempre en los trozos que escogía sobre tu propuesta. Nunca lo abrazaba todo ni hacía una enmienda a la totalidad. Cogía una cosa, otra, y luego caminaba», narró.

Pero lo que jamás hizo Falcón, en 28 años de relación más que profesional, fue dejar solo a Manolo Vieira: « Nunca me fui de su lado, le debo mi vida. Me cogió siendo un crío y luego me permitió llevar mi vida profesional y, en esa libertad, elegimos estar juntos. Nos hemos querido con toda nuestra alma y el gran secreto de nuestro éxito, viendo que muy pocos artistas han tenido una pareja profesional como la nuestra, era que los dos éramos libres. Ninguno llenábamos el carro del supermercado dependiendo uno del otro y eso nos comprometía aún más», detalla en palabras a este periódico.

Manolo Vieira, según su mano derecha, «decía que estaba los que importan y los importantes y los primeros eran la gente de su pueblo, su público». Estuvo 41 años llenando aforos y «eso no lo puede decir nadie más. Creo que sus seguidores han sido justos con él ya que siempre lo han querido. El artista que solo vive de la dependencia y las querencias, llega un momento que termina su libro en una inmensa melancolía». Y ese no fue el caso del isletero.

Lo único que al artista, en cuestión de reconocimientos, le quedó por recibir fue el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación. Según Falcón, «lo ansiaba y no entendía, ni él ni nadie, que no lo hubieran reconocido con esa distinción. Le dieron la medalla de oro y quizás eso confundió a aquellos que lo proponían».

Descanse en paz, Manolo.