Revuelto de calima, calor y viento para este lunes en Canarias En Gran Canaria hay aviso amarillo por altas temperaturas, salvo en el norte de la isla | En esta isla se podrán alcanzar los 34ºC

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:59

La semana arranca en Canarias con calima en altura, temperaturas que podrán superar los 30 grados, sobre todo en las islas orientales, y viento fuerte, que afectará especialmente a las islas occidentales.

Así la Agencia Estatal de Meteorología pronostica para este lunes en las islas cielos poco nubosos o despejados, salvo a primera hora en el norte de las islas de mayor relieve.

Habrá calima ligera en altura, especialmente en la mitad oriental y temperaturas al alza. Se podrán superar los 30 ºC en amplias zonas, salvo en las orientadas al norte.

En las vertientes sur, oeste y sudeste de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda se alcanzarán los 34ºC, mientras que en La Palma y Tenerife el termómetro podrá llegar a los 30ºC en estas vertientes, al igual que en el interior de Fuerteventura.

En costas, el viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas expuestas y con predominio de la componente este en medianías y zonas altas. Probables rachas muy fuertes en El Paso en La Palma; zonas altas, vertientes sureste y oeste de El Hierro y La Gomera y vertiente sureste de Tenerife.

A continuación vemos la previsión del tiempo para este lunes por islas.

Lanzarote

Cielos despejados en general, salvo en el norte donde se esperan intervalos durante la madrugada y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, podrán alcanzarse los 30 - 32 °C en la vertiente sur. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior de la mitad sur donde no se descarta alguna racha ocasional muy fuerte. En Arrecife el termómetro se moverá entre los 22 y los 31ºC.

Fuerteventura

Cielos poco nubosos o despejados en general. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. En el interior sureste se podrán superar los 32 °C. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la mitad sur de la isla, especialmente en la vertiente sur de Jandía. En Puerto del Rosario las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 28ºC.

Gran Canaria

Nuboso en el norte por debajo de los 500 - 700 metros abriéndose algunos claros durante el día. En el resto de zonas, despejado. Calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso en el interior, especialmente en las vertientes sur y oeste. Se podrán alcanzar los 34 °C en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste, así como en la cuenca de Tejeda. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En medianías y cumbres viento moderado de componente este. Brisas en costas suroeste. Hay aviso amarillo por altas temperaturas en las cumbres de la isla y en sus vertientes sudeste, sur y oeste. En la capital grancanaria la mínima será de 23 grados y la máxima de 27ºC.

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte, que tiende a poco nuboso durante el día. En el nordeste, nuboso por debajo de los 600 - 800 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. Calima ligera en altura durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en medianías de la vertiente sur. No se descarta que localmente se puedan alcanzar los 32 °C en zonas de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en la vertiente sureste. En cumbres viento moderado del sudeste. Brisas en el oeste. En la capital tinerfeña las temperaturas oscilarán entre los 23ºC y los 31ºC.

La Gomera

Poco nuboso en general, salvo en el norte, por debajo de los 700 metros, donde se esperan intervalos nubosos durante la madrugada y últimas horas del día. Presencia de nubes altas durante la primera mitad del día. Probable calima ligera en altura al final del día. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen los 30 - 32 ºC en medianías del sur y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes noroeste y este, donde son probables rachas muy fuertes. Brisas en el suroeste. En San Sebastián de La Gomera el termómetro se moverá entre los 24ºC y los 29ºC.

La Palma

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30 °C en medianías y zonas bajas de la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso, donde son probables rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste. En la capital palmera las temperaturas mínimas y máximas serán de 23 y 27ºC.

El Hierro

En el norte de la isla más occidental, habrá intervalos nubosos por debajo de los 600 - 800 metros que tienden a desaparecer por el día. En el resto de zonas, poco nuboso. Probable calima ligera en altura al final del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30 ºC en medianías de la vertiente suroeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste, en la vertiente sureste y zonas altas, donde son probables rachas muy fuertes. Brisas en costas al suroeste. En Valverde el termómetro oscilará entre los 19 y los 25ºC.