Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
Imagen de Ana María Pérez investigada a la entrada de los juzgados. C7

«No resulta creíble» que Ana María Pérez hiciera contratos por libre

El borrador de dictamen recuerda que recibió indicaciones de Conrado Domínguez

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:31

En el apartado de conclusiones, la propuesta de dictamen señala que «no resulta creíble que todas las decisiones de contratación, por importe cercano a los 100 millones de euros, hayan sido responsabilidad exclusiva de la directora general, sin la aprobación, supervisión o, cuando menos, conocimiento de sus superiores. Especialmente en aquellas contrataciones de elevado importe, como la de RR7 United SL o Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L».

El texto que ahora debatirán los partidos con presencia parlamentaria recuerda que tanto Ana María Pérez como Conrado Domínguez se acogieron en la comisión a su derecho a no declarar, al estar investigados en la causa judicial abierta.

La propuesta de dictamen acredita que «en al menos una ocasión la directora general de Recursos Económicos recibió la propuesta de contratación por parte de miembros del Comité de Gestión de la Emergencia. En el caso de RR7, el propio Conrado Domínguez asegura en una respuesta enviada al jefe del Servicio de Asuntos Administrativos de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en relación a la petición del Juzgado de Instrucción Nº 7 de Las Palmas, que «fue decisión autónoma mandar la oferta que me habían hecho llegar, como hice en otros casos, al SCS».

Como se recordará, Conrado Domínguez cesó como director del SCS en noviembre de 2022, cuando perdió la confianza del entonces presidente Ángel Víctor Torres precisamente por el contrato fallido con RR7.

