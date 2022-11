Caso Mascarillas: CC y PP reclaman más responsabilidades políticas

La dimisión de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud por el caso Mascarillas no cierra el caso desde el punto de vista político para los partidos de la oposición.

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) mantienen que deben depurarse más responsabilidades en el entorno político y consideran «lógica» y «correcta» la renuncia del director del sistema público de salud.

En cambio, los grupos que apoyan al Gobierno de Ángel Víctor Torres -excepto el PSOE que no ha querido valorar este asunto- entienden que el foco debe ponerse en recuperar los cuatro millones perdidos y para ello, dicen, el Ejecutivo debe ofrecer la máxima colaboración a la Justicia.

Desde la formación nacionalista, el diputado José Alberto Díaz Estébanez considera que la dimisión «llega demasiado tarde para ser utilizado como cortafuegos, que era lo que pretendía el Gobierno, y demasiado pronto para ser utilizado como cabeza de turco si lo que pretenden es que se quede ahí toda la responsabilidad».

Y es que, en su opinión, al margen de respetar la presunción de inocencia y más allá de las responsabilidades judiciales, «saltarán nuevas responsabilidades políticas» porque, asegura, «es evidente que ha existido descontrol, una mala actuación y una pérdida patrimonial de cuatro millones».

La opinión de los grupos Díaz Estébanez (CC) «Es de ingenuos pensar que con la dimisión de Conrado Domínguez en el SCS se va a parar este asunto» Manuel Domínguez (PP) «Ahora más que antes es necesaria una comisión de investigación en el Parlamento». Luis Campos (NC) «Debe prestar su máxima colaboración para que todo se resuelva y se recupere el dinero». M. Marrero (Podemos) «El asunto está en manos de la Justicia y por ahí se debe caminar. El Gobierno debe poner todo para restituir lo público» Fdez de la Puente (Mixto) «Quien ejerce una responsabilidad pública debe ser eticamente intachable»

Apunta además que el argumento de Domínguez de que su renuncia facilita su defensa es «una filfa». Reitera que «es de sentido común que no ha sido solo responsabilidad de Domínguez, sino que se había constituido un comité de gestión del que no sabemos casi nada y lo que sabemos no es bueno».

Por tanto, agrega el parlamentario de Coalición Canaria, «las responsabilidades políticas no se pueden acabar con esta dimisión».

Responsables

También el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, entiende que las responsabilidades políticas no pueden saldarse unicamente con el cese del director del Servicio Canario de Salud y apostilla que «se ha producido una dimisión, pero se sigue sin saber quienes son los responsables».

Por eso, insta al presidente del Gobierno «a dar la cara y explicar la verdad con luz y taquígrafos», ya que a su juicio, Torres «está más interesado en ocultar lo sucedido que en solucionar los problemas».

Insiste en que «más personas deben asumir responsabilidades» por lo ocurrido en el caso Mascarillas y «esperamos que sea el presidente quien diga quienes son».

Pacto

Por su parte, tanto Luis Campos (Nueva Canarias), como Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias), hicieron hincapié en que el esfuerzo debe centrarse en recuperar el dinero público desaparecido y además, el Gobierno debe poner el máximo interés en colaborar con la Justicia.

Campos indicó que a nivel personal, hubiera preferido que la dimisión se produjera antes, tanto para la mejor defensa de Domínguez como para que el día a día del SCS no se vea alterado, pero no duda de que «se va a llegar al final».

A la espera de que la Justicia se pronuncie, el diputado del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente (Ciudadanos) defiende que quienes ejerzan la actividad pública deben ser «eticamente intachables».