Imagen de archivo de oleaje. Arcadio Suárez

Rachas de viento obligan a encender los avisos amarillos en Canarias

Episodios del noreste de hasta 60 km/h afectarán a varias islas durante la madrugada de este miércoles , aunque se espera que amaine a lo largo de la mañana

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:22

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Canarias para la madrugada de este miércoles 8 de octubre, debido a condiciones costeras adversas y rachas de viento del noreste que podrían alcanzar entre 50 y 61 km/h.

Las zonas más afectadas serán el este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife, el oeste de La Palma, así como La Gomera y El Hierro, donde la probabilidad de impacto se sitúa entre el 40% y el 70%.

En las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, y especialmente en la zona de El Paso (La Palma), se esperan rachas muy fuertes de forma ocasional. No obstante, el viento tenderá a amainar durante la mañana, reduciendo el riesgo a lo largo del día.

Desde la Aemet se recomienda precaución en zonas costeras y evitar actividades marítimas mientras dure el aviso.

