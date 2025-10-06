Rachas de viento obligan a encender los avisos amarillos en Canarias Episodios del noreste de hasta 60 km/h afectarán a varias islas durante la madrugada de este miércoles , aunque se espera que amaine a lo largo de la mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en Canarias para la madrugada de este miércoles 8 de octubre, debido a condiciones costeras adversas y rachas de viento del noreste que podrían alcanzar entre 50 y 61 km/h.

Las zonas más afectadas serán el este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife, el oeste de La Palma, así como La Gomera y El Hierro, donde la probabilidad de impacto se sitúa entre el 40% y el 70%.

En las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, y especialmente en la zona de El Paso (La Palma), se esperan rachas muy fuertes de forma ocasional. No obstante, el viento tenderá a amainar durante la mañana, reduciendo el riesgo a lo largo del día.

Desde la Aemet se recomienda precaución en zonas costeras y evitar actividades marítimas mientras dure el aviso.

