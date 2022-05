«Queremos que Pájara sea el motor de la recuperación de Fuerteventura»

-Recientemente Pájara revalidó las banderas ISO en cuatro de sus playas y el mismo día anunció que el municipio también obtuvo de nuevo cuatro Banderas Azules, siendo el que más distinciones de este tipo tiene en Fuerteventura, ¿a qué cree que se deben estos reconocimientos a nivel internacional de las playas de Pájara?

-No es casualidad que las playas de Pájara tengan este distintivo. Estas banderas son fruto de un gran trabajo que se viene realizando desde la etapa de la pandemia de la COVID-19, siendo una de las prioridades del grupo de Gobierno preparar las playas para un sector que representa gran parte de nuestro sustento económico como es el turístico. Es por ello que hemos cambiado todos los módulos de baños, hemos mejorado la accesibilidad en muchas partes del litoral y, recientemente, hemos adquirido maquinaria de última generación para mejorar la limpieza de estos entornos. Asimismo, hemos doblado prácticamente los efectivos de socorrismo en el municipio, para dar el mejor servicio posible a nuestros visitantes y poner en valor nuestras playas.

-Los problemas con el suministro de agua en la localidad de Costa Calma han sido objeto de denuncia por parte de la población en las últimas semanas. ¿De qué se trata el acuerdo que alcanzó el Ayuntamiento con la empresa FuertCan para solventar estos problemas?

-Es verdad que los vecinos y vecinas de Costa Calma llevan tiempo sufriendo problemas por desabastecimiento de agua. Todo se debía, en principio, por unas averías importantes, lo que provocaba falta de presión y que no le llegara el suministro a algunas personas. Ha habido dudas de si de ello se debía hacer cargo el Ayuntamiento o la empresa proveedora, y es esta última la que está en la obligación de solventar los problemas, ya que es quien produce y quien cobra el agua. Nos reunimos con dicha empresa para establecer un acuerdo que, hasta que se resuelva definitivamente el problema, solvente las averías y no dejar sin agua a ningún vecino. Y así fue. Se han solucionado estos problemas y esperemos que así continúe para evitar nuevas incidencias en el municipio.

-¿En cuánto tiempo se prevé que la ciudadanía pueda dejar de sufrir desabastecimiento?

-No puedo prever con exactitud por cuánto tiempo se puede prolongar este problema. Lo que sí es cierto es que, desde el Ayuntamiento, mandamos un decreto a la empresa, solicitando un tiempo prudencial para poder llevar a cabo toda la documentación necesaria para poder estabilizar el servicio, pues de la noche a la mañana no puede pasar un servicio que ahora es privado a manos públicas. El plazo previsto para culminar el procedimiento actual es de ocho meses, aunque no podemos asegurar que no se prolongue más. Lo que está claro es que seguimos con paso firme para poder, cuanto antes, dar el servicio directamente desde el Ayuntamiento a través de una concesión o que la empresa actual dé un servicio adecuado a la población.

-Pájara se conoce por ser el motor económico de Fuerteventura gracias a un sector turístico muy desarrollado y de calidad, ¿cómo está siendo la recuperación del sector terciario en Pájara y cuál es la apuesta de futuro para mantener la calidad? (sostenibilidad, turismo premium, etc.)

-Es cierto, Pájara es conocido por ser el pulmón del sector turístico de Fuerteventura, pues el 52% de las camas turísticas de la Isla están en nuestro municipio. Los datos actuales demuestran que el sector se está recuperando mucho más rápido de lo que pensábamos. A raíz de la covid-19, pasamos de '100' a 'cero', casi tan rápido como pasamos de 'cero' a '100', todo ello gracias al trabajo de los establecimientos, en conjunto con las administraciones públicas, para promocionar espacios seguros desde el punto de vista sanitario. Tenemos un porcentaje de ocupación muy alto y esperamos que continúe así. Queremos que Pájara sea el motor de la recuperación turística y económica de Fuerteventura. De cara al futuro, apostamos por el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, manteniendo reuniones periódicas con representantes turísticos para incentivar la cooperación y la implementación de una calidad real en el ámbito. Todos hemos identificado ya que lo que nos hace falta es un empleo de calidad, que satisfaga las necesidades de los visitantes de la mejor manera y brinde unos servicios ideales

-Uno de los colectivos más castigados por la pandemia de la covid-19 ha sido el de los mayores. Hace varias semanas se llevó a cabo un viaje al municipio de Tías, en Lanzarote, con más de un centenar de personas participantes. ¿Cómo resultó esta actividad y qué otras similares se prevén de cara al futuro?

-Así es. Las personas mayores fueron de las más afectadas por la pandemia en todos los sentidos, siendo la franja de edad a la que afectó el virus de forma más letal y a la que más afectó la soledad. Desde el Ayuntamiento, intentamos el contacto más estrecho posible, a través de medios digitales. Con la mejora de las cifras de la pandemia, y gracias a los esfuerzos para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas para proteger a estas personas, organizamos recientemente ese viaje a Lanzarote, primero después de la covid-19. A partir de ahora, seguiremos trabajando en la línea de reactivar este tipo de iniciativas para la tercera edad. Es muy importante velar por este colectivo, que comparte día a día su experiencia con nosotros, y merecen un especial trato y respeto.

-Hace poco también el Ayuntamiento reabrió los Centros de Mayores del municipio, ¿qué tal están funcionando tras dos años de cierre debido a la pandemia?

-Efectivamente, estamos arrancando en los Centros de Mayores de nuevo, con muchas ganas y actividades previstas. Estamos consultando entre nuestros mayores las posibles iniciativas para poner en marcha. De hecho, hemos sacado a licitación un proyecto de activación de todos estos centros para hacer diversas actividades que fomenten el ocio y el desarrollo físico y cognitivo de estas personas.

-El Ayuntamiento de Pájara aprobó el mes pasado la incorporación de casi ocho millones de euros a sus cuentas en concepto de remanentes. ¿En qué se destinarán estos fondos y cuál es la razón por la que han decidido incorporarlos a los presupuestos?

-La incorporación de los últimos ocho millones de euros a nuestros presupuestos viene precedida de una modificación que ya habíamos hecho previamente, en la que añadimos cerca de 30 millones de euros a nuestras arcas, casi todo para nuevas infraestructuras y obras. De estos ocho millones, unos cinco millones corresponderán a inversiones en Costa Calma (reasfaltado, jardines, iluminación, etc.) y más de un millón para adquirir la Finca de Ajuy, entre otras inversiones. Nuestra intención es utilizar estos fondos para reactivar económicamente el municipio, para generar nuevos empleos y dar trabajo a las empresas. No estamos para ahorrar dinero, sino para dar servicios a los vecinos y vecinas.

-Se congratulaba el pasado mes de abril de la celebración de la primera procesión desde el comienzo de la pandemia en el municipio. ¿Cuáles son las previsiones para este verano de cara a la celebración de festividades en Pájara?

-Así fue, y dio la casualidad de que la primera festividad de este tipo desde el comienzo de la pandemia coincidió con la última que llevamos a cabo, también en La Lajita. El pasado 8 de abril iniciamos las fiestas del municipio, la primera con procesión, y nosotros entendemos, como no puede ser de otra manera, que cada barrio tiene sus fiestas, su patrón, y que, desde el Ayuntamiento, debemos apostar por dar las mejores celebraciones a cada pueblo. En breve tenemos las fiestas de El Cardón, de El Tanquito, de Toto, de Ajuy, y así durante todo el verano, que ya lo tenemos ocupado prácticamente entero.