«No queremos limosnas, solo que nos traten como a cualquier profesional»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El próximo 28 de mayo, Mari Carmen Sánchez acudirá al colegio electoral para depositar sus votos en las urnas, tal y como ha llevado a cabo en cada una de las convocatorias electorales anteriores.

«No me involucro en la política porque no me interesa, pero como ciudadana sí que me interesa qué es lo que nos ofrecen, por llamarlo de alguna forma. Aunque mis ideas políticas las tengo bastante colocadas. n Me gusta estar informada. Siempre voy a votar, es un derecho que a la humanidad le costó mucho conseguir. Lo considero casi una obligación. De alguna manera, formamos parte de una elección que va a condicionar nuestra vida al menos durante cuatro años. Nunca he dejado de ir a votar», aclara esta intérprete habitual en las principales producciones escénicas del archipiélago y un rostro habitual del audiovisual nacional gracias a series tan exitosas como 'El tiempo entre costuras' o 'La casa de papel', entre otras.

Mari Carmen Sánchez espera que los que asuman los cargos de responsabilidad públicas tras las elecciones de la próxima semana lleven a cabo un ejercicio de responsabilidad. Que actúen con seriedad, sin partidismos y en busca del bien común. Así lo espera tanto para el sector cultural como para el conjunto de la sociedad. «Lo que hay que fortalecer en la cultura es un proyecto de futuro, que tenga continuidad en el tiempo. Lo que no puede ser es que cada vez que uno llega al cargo haga majo y limpio. Lo que no puede ser es que al llegar se carguen todo, incluido lo que funciona bien, por el mero hecho de que lo hayan llevado a cabo los anteriores y que esos sean de otro color político. Se ha demostrado que eso no sirve para nada. Lo que funciona es tener un proyecto consolidado que escuche a todas las partes. Si entra alguien nuevo, que elimine lo malo pero que luche hacia un fin bueno. Y si algo está bien, que lo mantenga y lo refuerce», defiende. «En mi ámbito, en el de la interpretación, a lo que aspiro es a que se nos respete. Somos trabajadores como cualquier otro. Pagamos los impuestos como todos. Nos merecemos el mismo respeto que los demás. No podemos trabajar hoy y cobrar ese trabajo cuatro meses después. Durante ese tiempo también comemos y pagamos alquileres o hipotecas», denuncia. «No quiero remiendos ni limosnas, sino una política cultural sólida. La cultura no puede ser la hermana fea, sino la guapa, porque el conocimiento hace libre al ser humano», añade. «Tiene que ser una persona a la que de verdad le guste, que se comprometa a hacer una labor que nos beneficie a todos y se implique a tope, para no ir dando tropezones. Tanto en cultura como en cualquier otro sector», dice. Su consejo para todo aquel que se estrene en un cargo público o que repita al frente del mismo es el siguiente: «Que se enamoren de verdad de lo que hacen. Yo tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta muchísimo. Así tendrán siempre un máximo respeto hacia todos agentes que trabajan en el sector. Desde los artistas hasta los técnicos. Todos tenemos que cobrar cada mes, somos profesionales y la mayoría son autónomos. No pedimos limosnas, somos profesionales y queremos una contraprestación como cualquier otra persona», reitera sin ambages.