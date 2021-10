A las puertas de un cambio legislativo clave en España para luchar contra el cambio climático

La futura Ley Climática ha entrado en su fase final, previa a su aprobación tras concluir el pasado jueves el debate de enmiendas en la ponencia de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso.

Se trata de «una de las leyes fundamentales de esta legislatura». señaló el presidente de la comisión y diputado de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, quien agradeció el apoyo de Bildu, ERC, PNV y Teruel Existe a la ley, impulsada por PSOE y UP a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Fuera de los apoyos quedó Más País, que en un comunicado acusó a PSOE y UP de marginar todas sus enmiendas de forma sistemática; lo que no impedirá, han señalado, que hasta el momento de su aprobación seguirán «negociando y proponiendo para que la ley esté a la altura del reto climático».

López de Uralde asegura que todavía no está todo hablado y que desde el Gobierno esperan lograr el respaldo de más grupos de aquí a su aprobación, pese a que ya cuente con el número de apoyos necesarios tras el proceso de enmiendas que ha servido para «mejorar sustancialmente el contenido de la ley» y hacer de ella una legislación «ambiciosa en la lucha contra el cambio climático».

La armonización y el desarrollo económico de las zonas con energías renovables y la consideración de las más recientes evidencias científicas disponibles han sido las dos enmiendas introducidas en los principios rectores de esta ley.

De la misma forma, de aquí a 2030 se ha aumentado de un 20 a un 23% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de un 35 a un 42% el de producción de energía renovable sobre el total de la energía final consumida, de un 70 a un 74% el de generación de renovable, y se pretende que el consumo de energía primaria se reduzca en un 39,5% (antes era un 35%), mejorando así la eficiencia energética, ha detallado.

El nuevo proyecto de ley tendrá en cuenta también la digitalización, los impactos del cambio climático en la salud pública y la consecución de una dieta alimentaria sostenible con el medioambiente; así como la rehabilitación energética de edificios, lo cual López de Uralde aseguró que contribuirá a la creación de empleo, además de reducir emisiones.

Respecto a las peticiones ecologistas de evitar el impacto sobre la biodiversidad de las renovables, se asegura en el artículo 22 que el desarrollo de la energía renovable «debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial».

A ello se añade que «las administraciones públicas promoverán la identificación, clasificación, cartografía, aumento y mejora de los sumideros de carbono», algo en lo que López de Uralde considera que aún hay «espacio de mejora».

El renovado proyecto de ley también acota las energías no renovables, ya que «no se procederá a la admisión a trámite de cualquier solicitud de explotación de hidrocarburos» ni se «otorgará permisos de explotación de materiales con propiedades radiactivas ni fisionables», según Uralde.

Ahora el texto está pendiente de pasar por la mesa de la Comisión, que se reunirá después de Semana Santa y hasta entonces, el presidente de la Comisión y miembro de UP ha asegurado que desde su grupo trabajarán por lograr introducir un compromiso de revisión de los objetivos de reducción de emisiones para el año 2023.

Ribera:«Uno debe trabajar por el clima, como trabajar por el futuro»

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostró la pasada semana su deseo de que la futura ley sea aprobada «cuanto antes», y que se convierta en el «pistoletazo de salida» para afrontar toda la transición ecológica que queda por delante. La vicepresidenta cuarta y ministra respondió así al líder de Más País, Íñigo Errejón en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se interesó por los planes gubernamentales para afrontar el cambio climático.

La emergencia climática figura en los planes del Gobierno desde «el primer día», replicó la titular de medio ambiente para incidir en que el Gobierno, además de la inmensa mayoría de los españoles, persiguen la plena descarbonización de la economía (nunca después de 2050), la resiliencia y la seguridad de los ecosistemas y la prosperidad de los trabajadores.

Hay distintos motivos por los que «uno debe trabajar por el clima, como trabajar por el futuro», por eso apostamos por la innovación y el conocimiento científico y en la misma dirección sectores públicos y privados», señaló Ribera.

El diputado de Más País reprochó a Ribera que el planeta no da más de sí: «Estamos inmersos en un ritmo desgarrador, humanamente insoportable», y aunque no ha dudado de la convicción de la ministra respecto al problema climático que afecta a España, ha pedido celeridad al Gobierno en un asunto que es una amenaza para todos. No pueden «fallar» a los jóvenes, recalcó Errejón, quien ha urgido a aprovechar los fondos europeos para una transición ecológica que genere miles de empleos verdes, a la par que una futura ley climática «ambiciosa».