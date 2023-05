«Un pueblo inculto es manipulable, es el germen de los extremismos»

Ejerce la abogacía desde 1990 y durante todo este tiempo se ha ganado a pulso un enorme prestigio, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras insulares. Este grancanario, formado en la Universidad de la Laguna, apuesta por la potenciación de los servicios públicos: «Un pueblo inculto y tonto es fácilmente manipulable y ese es el germen de los extremismos y de los abusos», determina.

«En la sanidad y la educación publica, pediría que todo el mundo pudiera tener acceso a unos servicios de calidad. Que no solo las personas con buena posición económica puedan contar con formación de nivel, lo que sería un buen síntoma para la salud democrática de este país, donde la gente pueda pensar, reflexionar y no se deje manipular», manifestó el abogado.

Pediría también Pérez Diepa «menos palabras y más hechos, y que no engañen al ciudadano con manipulaciones provenientes de personas sin escrúpulos». Reconoció que procede de «una familia trabajadora, que con mucho esfuerzo me dio una educación y pude formarme gracias a la universidad publica. Después, depende de cada uno, pero por lo menos es exigible que todos tengan la oportunidad». Poder disfrutar de «una formación que nos ayude a crecer como personas y a pensar es la mejor receta para tener una sociedad evolucionada».

Otro de los puntos en los que el letrado abundo es en la «falta de educación y respeto» que detecta en la sociedad actual. «De no ser así, desde luego existiría menos conflictividad social, aunque tener educación no es equiparable a tener estudios, no nos confundamos. Se pude estar muy formado y ser un perfecto maleducado y los ejemplos los vemos a diario en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hay personas que se creen superiores por tener formación».

Reconoce que nunca ha sido «políticamente correcto, mas bien lo contrario», aunque intenta «hacer bien mi trabajo en jornadas interminables y ser responsable y educado con todo el mundo, me gusta tratar a la gente como me gustaría que me trataran a mí. En su profesión de abogado, se encuentra a diario «con todos los estratos sociales, con distintas administraciones y funcionarios públicos, y puedo afirmar que la educación no depende de la formación».

En el ámbito de la abogacía, Pérez Diepa considera que los letrados del turno de oficio «están totalmente minusvalorados, prestan un servicio público que, en ocasiones no es remunerado. Eso es algo que, aunque parezca kafkiano, les ocurre a los compañeros y los colegios de abogados deberían luchar para cambiar estas situaciones tomando las medidas oportunas».

Además, «los baremos que cobran los abogados de oficio no se acercan ni por asomo a los países de nuestro entorno, son totalmente irrisorios», insistió.

En lo que respecta a la Administración de Justicia, considera que «hay una evidente carencia de medios y también son mejorables las relaciones entre las personas que trabajamos con la propia administración o para ella: abogados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios...». En términos generales, «las relaciones están marcadas por el respeto mutuo y la educación», aunque «existen excepciones donde se denota, desgraciadamente, ciertos comportamientos a erradicar».