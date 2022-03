PSOE hace malabares sobre el Sáhara para coincidir con sus socios sin alejarse de Madrid

El Partido Socialista tendrá que 'exprimir' estos días el lenguaje y su capacidad de negociación para evitar dar una imagen de soledad en el Parlamento de Canarias. El cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sáhara pocos días antes del Debate del Estado de la Nacionalidad obliga a los socialistas canarios a hacer malabarismos o quedarse solos en la Cámara ante las propuestas de resolución que, a derecha e izquierda, prevén presentar las distintas formaciones, que ya han anunciado que endurecerán el discurso.

Este asunto ocupará un lugar destacado en el debate que se desarrolla desde hoy y hasta el jueves en el Parlamento de Canarias y cobrará protagonismo junto a la pandemia, las respuestas a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja, la inflación o la guerra de Putin.

El Grupo Socialista ya ha avanzado que también presentará una iniciativa sobre este tema espinoso entre sus propuestas de resolución. Y tal como hizo hace unos días el presidente canario, Ángel Víctor Torres, intentará contentar a todos: de un lado, mantenerse la línea del Ejecutivo central abogando por una «relación normalizada» entre España y Marruecos con el argumento de que es «bueno para Canarias», y a la vez, que toda propuesta que se ponga sobre la mesa respecto al Sáhara tiene que ser aceptada tanto por el Gobierno de Mohamed VI como por el Frente Polisario.

Los socialistas «no temen» quedarse solos en esta votación porque, afirma un dirigente, actúa bajo la premisa «de la responsabilidad y el interés de la ciudadanía de Canarias», a la vez que consideró la necesidad de «mantener la cordura» ante el «lenguaje agresivo» que se aleja del verdadero alcance de este asunto.

Pero ni la oposición ni los miembros del Pacto de las Flores están dispuestos a aceptar medias tintas sobre la postura respecto al Sáhara. Fuentes de los grupos que apoyan al Gobierno insisten en que la primera opción siempre será el acuerdo «del pacto y de todo el arco parlamentario», pero están dispuestos a alcanzar el consenso aún dejando de lado al Partido Socialista, una decisión sin mucho alcance real pero sí simbólico porque, de facto supondría la primera gran discrepancia entre los socios en esta legislatura.

Como es habitual en sus intervenciones en el Debate del Estado de la Nacionalidad, Nueva Canarias (NC) ya tenía previsto aludir a la situación del pueblo saharaui. Ahora, afirma el portavoz, Luis Campos, la actualidad hace que el posicionamiento «sea más amplio y más duro» con el Gobierno de España e instará a volver a las «posiciones históricas», que no son otras que el respeto a la legalidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas.

En esta línea, dejará claro que no va a aceptar la posición presentada por España. «Lo ideal sobre un tema tan sensible para las islas y para el pueblo saharaui -que siempre ha tenido en las instituciones y en los canarios un aliado- es mantener una posición conjunta con todos los grupos. Mucho más con el PSOE», insistió. Pero a la vez advirtió de que «por supuesto», no aceptarán «una propuesta descafeinada» que no manifieste claramente una postura de rechazo al giro de Pedro Sánchez.

En similares términos se expresó Podemos, después de que su diputado, Manuel Marrero, hubiera calificado la semana pasada de «indecencia histórica» el cambio de posición del Gobierno de España mostrándose favorable a la autonomía del Sáhara diseñada por Marruecos.

Desde Sí Podemos Canarias se recordó que hace exactamente un año, la Cámara regional aprobó de manera unánime una proposición no de ley (PNL) a instancias a este grupo, sobre los compromisos de cooperación de la comunidad autónoma con el pueblo saharaui y la protección de refugiados de Tinduf.

Esta iniciativa contemplaba instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a otorgar un reconocimiento diferenciado a la representación del Frente Polisario en España como legítimo representante del pueblo saharaui reconocido por Naciones Unidas. Asimismo, el Parlamento reclamaba a la ONU que promoviera «entre las partes y sin más dilación, una solución política justa, duradera y aceptable del conflicto del Sáhara Occidental, respetando todas las resoluciones aprobadas por sus órganos» y que España mantuviera con Marruecos un diálogo constructivo en materia de derechos humanos que incluya el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia.

También Casimiro Curbelo, líder de ASG, se ha mostrado estos días contrario al «cambio radical» manifestado por el Gobierno de España.

La oposición coincide en grandes líneas con lo expresado por el resto de los grupos y reclama que se respete la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU. Todas las formaciones -Ciudadanos lo estaba ayer valorando- tienen previsto registrar entre sus 46 propuestas de resolución contrarias a la nueva posición manifestada por Madrid.

En este sentido, el portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, señala que su iniciativa irá encaminada a «pedir explicaciones» y a la vez que el Parlamento inste al Gabinete de Ángel Víctor Torres a pronunciarse. Asimismo, señala que esta formación intentará que se revierta en el Congreso la situación en la que nos ha metido «una parte del Gobierno del Estado» y apunta que el presidente canario tiene tres socios «y le puede pasar como a Sánchez, que se quede solo», apostilla Barragán.