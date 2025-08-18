La previsión de viento se suma a la alerta máxima por incendios forestales

Las temperaturas, aunque irán en ligero descenso, mantiene los termómetros sobre los 30 grados en las medianías

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 19:42

Calor, viento, calima y mala mar. Canarias entró en agosto con todos los ingredientes de otro verano más marcado por el cambio climático y esta semana no será menos. Pese a que el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un ligero descenso de las temperaturas, los termómetros seguirán marcando máximas de hasta 34 grados en las medianías de Gran Canaria y la cuenca de Tejeda y entre 30 y 32 grados en las orientadas al sur y oeste del resto de las islas. De hecho, la isla redonda continúa en alerta naranja, mientras que el resto del archipiélago se encuentra en prealerta.

De cara a este martes, además, entrará un viento moderado que será fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes, que serán probables en La Gomera.

La predicción ha activado la prealerta en todas las islas y es otro componente que preocupa ante el riesgo de incendios forestales que sigue activo.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, arreciando a 7 mar adentro, con fuerte marejada localmente gruesa y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Lanzarote

Cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Calima en altura, en remisión. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque aún se alcanzarán los 30 ºC en el sureste. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde no se descartan rachas muy fuertes principalmente de madrugada y durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 22 y 29 grados, respectivamente.

Fuerteventura

Cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura, en remisión. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán los 30-32 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en la vertiente sur de Jandía y en el sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 22 y 28 grados, respectivamente.

Gran Canaria

Cielos despejados, salvo en el norte, por debajo de los 600 metros, donde se esperan intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, y en la cuenca de Tejeda. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde. En cumbres viento flojo con predominio del nordeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 22 y 25 grados, respectivamente.

Tenerife

Cielos despejados, salvo en el norte y nordeste, por debajo de los600-700 metros, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes principalmente de madrugada y en menor medida, a partir de la tarde. En altas cumbres centrales, viento flojo con predominio del oeste.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 23 y 29 grados, respectivamente.

La Gomera

Cielos despejados, salvo en el norte, por debajo de los 600-700 metros, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes este y noroeste, con probables rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 21 y 28 grados, respectivamente.

La Palma

Cielos despejados, salvo en el nordeste, por debajo de los 700 metros, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías del municipio de El Paso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes principalmente de madrugada y en menor medida, a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 21 y 28 grados, respectivamente.

El Hierro

Cielos despejados, con algún intervalo nuboso ocasional por debajo de los 600-700 metros. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste fuerte en el litoral sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas y máximas previstas se situarán en los 24 y 27 grados, respectivamente.