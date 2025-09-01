Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arcadio Suárez

Prealerta por fenómenos costeros en Canarias

Se declara situación de prealerta por fenómenos costeros a partir de las 7 de la mañana del martes

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:41

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de las 07:00 horas de mañana martes.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta concierte a la costa norte y este de El Hierro y La Gomera; litoral noroeste y nordeste de La Palma; costa norte y sureste de Tenerife; litoral de Gran Canaria (salvo los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán); y costas de Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión meteorológica apunta mal estado del mar, con oleaje de mar combinada 2–3,5 metros; marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 2–3 metros.

La Dirección General de Emergencias recomienda alejarse de muelles y espigones, evitar sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, así como pescar en zonas de riesgo y bañarse en playas apartadas o que no se conozcan lo suficiente, así como en los lugares donde haya izada la bandera roja.

También aconseja asegurar el amarre de las embarcaciones en un lugar resguardado, y en caso de caída al mar, no nadar a contracorriente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  3. 3 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  4. 4 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  5. 5 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  6. 6 La UD cae en la trampa
  7. 7 Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria
  8. 8 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre
  10. 10 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Prealerta por fenómenos costeros en Canarias

Prealerta por fenómenos costeros en Canarias