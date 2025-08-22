La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias Se espera mar de fondo del sur y suroeste, con olas de entre 1 y 2 metros, una situación poco habitual a lo largo del verano

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 19:21 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

El fin de semana estará marcado por la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Vicky Palma, meteoróloga y responsable de la Unidad de Análisis de CECOES 112, subraya la importancia de extremar la precaución especialmente en las costas del sureste, sur y oeste de las islas de mayor relieve.

Se espera mar de fondo del sur y suroeste, con olas de entre 1 y 2 metros, una situación poco habitual a lo largo del verano. La coincidencia con mareas vivas de luna nueva modificará la dirección de las corrientes y el arrastre en playas y zonas de baño de las áreas incluidas en la prealerta.

La Dirección General de Emergencias pide a la ciudadanía mucha prudencia en el mar durante los próximos días.

Cielos poco nubosos

Los cielos estarán poco nubosos, salvo algún intervalo de nubosidad alta y baja en el norte de las islas montañosas, este sábado en Canarias, donde se espera calima ligera en altura y temperaturas con pocos cambios que mantendrán las máximas por encima de los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará de componente nordeste flojo a moderado, con predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas; suroeste rolando a componente oeste en cumbres, siendo moderado en cotas altas, y en general flojo en el resto.

Esta es la previsión por islas para este sábado:

Lanzarote

Cielos poco nubosos en general con intervalos en el noroeste a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la mitad sur. Se podrán alcanzar los 30 ºC localmente en el sureste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21º 28º

Fuerteventura

Cielos poco nubosos en general con calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios, pudiéndose superar los 30 ºC localmente en el sureste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 22º 28º

Gran Canaria

Cielos poco nubosos en general con predominio de las nubes medias y altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, pudiéndose superar los 32-34 ºC localmente en medianías del sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo del noroeste, rolando a norte y aumentando ligeramente al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23º 27º

Tenerife

Cielos poco nubosos en general con predominio de las nubes medias y altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose o superándose los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente oeste, ligeramente más intenso al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 23º 29º

La Gomera

Cielos poco nubosos en general con predominio de las nubes medias y altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose o superándose los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 23º 29º

La Palma

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el norte y este. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional por la tarde. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso en la vertiente oeste, donde se alcanzarán o superarán los 30 ºC localmente. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde, predominando las brisas en el oeste; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 22º 27º

El Hierro

Intervalos de nubes medias y altas con predominio de las nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. No se descarta nubosidad de evolución con precipitación dispersa y ocasional durante las horas centrales. Calima ligera en niveles altos, más significativa en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso en zonas de interior, alcanzándose o superándose los 30 ºC localmente en medianías orientadas al sur y oeste. Alisio ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17º 23º