El PP pide al tripartito informes sobre los centros de Tafira

El Partido Popular solicitó al tripartito información del estado de los «distintos expedientes» que se abrieron desde 2021 sobre la legalidad o no de los centros para menores no acompañados existentes en el barrio de Tafira. De los once inspeccionados, hay al menos tres que vulneraban la normativa urbanística.

En un escrito firmado por el concejal Ángel Sabroso, el grupo popular interesó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que les diese la última información recabada por los técnicos sobre once inmuebles que diferentes asociaciones no gubernamentales habían utilizado para albergar a inmigrantes en el barrio de Tafira. Todo ello después de que numerosos vecinos interpusieran denuncias debido a los incidentes ocurridos con menores y al hecho de que muchas de las viviendas utilizadas como residencias, no tenían la habilitación administrativa pertinente para desarrollar dicha actividad. En noviembre de 2021, el PP mostró su «preocupación» por la alarma social que se había generado en Tafira con la puesta en funcionamiento de estos recursos. En concreto, solicitaron al Consistorio que examinaran las «condiciones de higiene y salubridad» de los espacios construidos para uso residencial de siete u ocho personas y que estaban albergando «más de medio centenar en varios casos». También que comprobaran sus «condiciones de seguridad» y la legalidad de la «instalación de barracones, instalaciones prefabricadas y obras de modificación de inmuebles» que las asociaciones habían ejecutado. En este último caso, interesaron que los técnicos municipales comprobaran «sus correspondientes licencias urbanísticas concedidas y la adecuación de las obras a las mismas». Según ha podido saber este periódico, hay tres centros en los que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria detectó irregularidades y abrió el correspondiente expediente. El primero de ellos fue el investigado Centro Acorán, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, en el que detectaron una «ampliación con contenedores» en las zonas comunes del jardín que carecía de «licencia ni título autorizatorio alguno». En una inspección realizada en octubre de 2021, los técnicos detallaron que no se les permitió «la entrada y no tenemos constancia de más obras realizadas ni de si hay o no menores acogidos, ni cuantas personas». También detectaron irregularidades urbanísticas en dos centros más situados en la calle San Luis y el Camino de Los Pérez. En estos dos recursos, sus responsables utilizaron inmuebles que «originalmente están destinados para albergar un uso de vivienda unifamiliar» para crear un «centro de acogida». Todo ello sin el correspondiente «título habilitante municipal por el cambio de uso», y que el mismo, además, «no es compatible con lo que establece el planeamiento para este ámbito urbano» por lo que se estarían «incurriendo en una infracción urbanística». Hasta el momento, el PP denuncia que no ha recibido notificación alguna de estos expedientes desde hace meses.