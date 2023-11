«Es muy positivo que el clima de diálogo político se mantenga en Canarias»

-Ha estado varios días en Bruselas. ¿Por qué era importante trasladar personalmente la realidad migratoria? ¿Faltaba sensibilidad en las instituciones comunitarias?

-Era importante por dos cuestiones: la primera, porque en la UE se están debatiendo documentos sobre la inmigración en los que la ruta canaria no estaba presente y solo se atendía el problema del Mediterráneo; en segundo lugar, porque el Consejo ya ha elaborado un documento sobre la necesidad de una política migratoria común y está el Parlamento en lo mismo, y era importante sentarnos con ellos y garantizar que haya una respuesta unitaria de Europa y que las regiones puedan solicitar directamente a Bruselas una intervención ante un problema migratorio, porque ahora solo podemos pedírselo a España.

-También ha planteado la singularidad de Canarias en los gravámenes al transporte por la lucha contra el cambio climático. Eso se entiende desde la óptica de territorio alejado y fragmentado, ¿pero no estamos yendo contra la corriente de esa lucha por salvar el medio ambiente? Estamos hablando de unos desplazamientos en su mayoría turísticas que para nosotros son fundamentales, pero no para el que lo hace.

-Sí, pero el tratado de funcionamiento de la UE recoge que hay políticas comunitarias que en Canarias se tienen que aplicar de manera distinta. ¿Por qué? Me parece bien que usted grave un billete Madrid-Barcelona, porque se puede ir en tren o en guagua, ¿pero qué alternativa tiene un canario que tiene que ir a Madrid en una reunión? ¿Salir tres días antes para coger un barco y después un tren para ir a Madrid y después volver así? Lo que hemos dicho es que se premie a las compañías que usen combustibles menos contaminantes o aeronaves más eficientes, pero que no se nos castigue a todos, porque ¿sabe qué ocurre? Que el turista que de Londres quiere ir a Tenerife o a Maspalomas va a pagar un canon que no pagará si va a Marruecos, a Egipto o al Caribe, y eso es pérdida de competitividad.

-El planteamiento de una rebaja del IRPF en el marco del REF ¿no es un brindis al sol?

-No. Ya se está haciendo en La Palma y vemos que es posible. Y la pérdida de recaudación de la administración es ínfima y sin embargo eso permite que queden muchos recursos en la isla, y está generando una renta disponible importante a las familias palmeras. Ceuta y Melilla ya lo tienen.

-En La Palma se puede entender pero no ha habido un volcán en erupción en todas las islas.

-Correcto, pero sí seguimos teniendo pobreza y PIB per cápita por debajo de la media de toda España.

-Pero algún peninsular nos puede decir: «oiga, si usted con 16 millones de turistas tiene esa tasa de pobreza, algún problema tendrán en su modelo económico»?

-Claro, pero ¿cuál es la alternativa a nuestro modelo económico?, ¿tenemos el vasco con la industria? El modelo económico que tenemos es el que podemos tener. No podemos tener una fábrica de Mercedes porque tendríamos que importarlo todo y además no sería ni eficiente desde el punto de vista ecológico. Ahora, si la solución es 'usted, como está lejos, pues se fastidia', pues a lo mejor tendríamos que plantean que nos dejen ser un centro financiero como Suiza, como por ejemplo. Al final es un tema de equilibrios y por eso formamos parte de un Estado.

-Como presidente autonómico y líder de un partido, ¿cómo ve el enconamiento que hay en la política nacional, tanto en una dirección como en otra?

-Lo veo con preocupación. En los últimos cuatro años en el Senado viví esa confrontación, ese enconamiento y me preocupa la incapacidad de llegar a un entendimiento, porque creo que todos los que nos presentamos a unas elecciones lo hacemos para buscar lo mejor para nuestra autonomía, la isla, el municipio o el país. En ocasiones en Canarias, y lo digo con orgullo, tenemos enfrentamientos fuertes pero nunca he dejado de hablar con una fuerza política, salvo, y es verdad, con Podemos en el pasado. Tuve enfrentamientos muy duros con Nueva Canarias pero siempre hemos podido hablar y lo mismo con el Partido Socialista. Es muy positivo que el clima de diálogo político se mantenga en Canarias y lo tenemos que preservar.

-¿Eso enlaza con una imagen vista esta semana, con casi todos los expresidentes juntos en la capilla ardiente de Saavedra, incluyendo a Hermoso, que lideró la censura contra él?

-Claro que es bonito, y además estábamos todos hablando de manera cordial en un momento que no era feliz, porque estábamos despidiendo a uno de los grandes, pero precisamente comentábamos con preocupación lo que veíamos en Madrid. Los expresidentes saben que si me llaman les voy a atender, pero eso no es lo importante, sino que Canarias sabe que siempre va a poder contar con sus expresidentes.

-Este domingo hay derbi canario de baloncesto. ¿Tiene el corazón partido o lo tiene claro?

-En eso nunca soy hipócrita: desde niño, desde que tenía ocho años, estaba yendo a ver jugar al Canarias y mi equipo es el Canarias. Ahora, a partir de ahí, me congratulo de tener dos superequipos jugando en la ACB con dos niveles fantásticos, a pesar de lo difícil que es tener deporte de élite en Canarias por el coste que supone. Tener un derbi de ese nivel en Canarias es un auténtico lujo.