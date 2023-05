«Estoy en política porque me gusta, no por mantener un puesto»

–¿Cómo valora esta legislatura?

–Han sido cuatros años perdidos. En un primer momento, el Gobierno actual decía que venía a salvar a los canarios, que era un Gobierno progresista, un Gobierno social y es dónde más han fracasado. Han fracasado en la sanidad, que es la peor que tenemos en toda nuestra historia, somos una comunidad autónoma más pobre que hace cuatro años, esto no son datos nuestros, son datos de organismos con prestigio donde Canarias es la comunidad con mayor índice de pobreza severa, de paro juvenil en toda Europa y la región con mayor porcentaje de familias a las que les cuesta llegar a final de mes. En definitiva, no podemos seguir a este ritmo, cuatro años más así y yo no soy capaz de decir que es lo que va a suceder con nuestra gente.

–¿En caso de gobernar, cuáles son las áreas que necesitan de una actuación más urgente?

–Indiscutiblemente la sanidad, creo que hay que afrontar un modelo de cambio, distinto al actual, sin parches, un cambio profundo en el que se pivote sobre las listas de espera, la parte sociosanitaria y la atención primaria, esos son los tres pilares de un cambio importante en la sanidad. En segundo lugar, tenemos que hablar de economía en general, nosotros no creemos en un cambio de modelo económico pero sí en la diversificación y en este sentido, Canarias tiene que aprovechar su situación geográfica, sus ventajas competitivas como el Régimen Económico Fiscal para ser un polo de atracción a la inversión y generar entonces la mejor política social que es el empleo.

En tercer lugar, creo que es fundamental que hablemos de política social en cuanto a evitar que la sociedad esté marcada por aquello del cheque «para todo y para todos». Yo creo que las personas merecen ser dignificadas, merecen una oportunidad y por tanto en esa línea podríamos hablar de la vivienda, del empleo, de muchos aspectos que hoy nos están llevando a la situación en la que nos encontramos.

–¿ Ya saben cómo orientar ese cambio de modelo en sanidad?

–Sí, hemos presentado y se lo hemos entregado al Gobierno, aunque no nos ha hecho caso, un plan de rescate de la sanidad canaria, que pivota sobre 63 medidas concretas, trabajando para aminorar, que no eliminar, porque quien diga que se puede acabar con la lista de espera está mintiendo; pero sí es verdad que las listas de espera pueden llegar a unos parámetros, donde se pueda atender con normalidad a la sociedad y en segundo lugar, habría que hablar de la parte sociosanitaria, hoy en día hay 480 personas que viven en los hospitales porque no hay camas sociosanitarias, esto está colapsando las urgencias, están atendiendo a la gente en las ambulancias porque no hay espacio en urgencias.

El tercero de los pilares es la atención primaria, que debería ser la puerta de entrada al sistema pero está siendo en la actualidad una barrera para el paciente. Hay una medida que es fundamental, todos tienen que trabajar con un mismo sistema, parece una obviedad pero no existe, un mismo sistema informático por ejemplo, no puede ser que en la atención primaria estemos con un sistema que luego no pueda ser operativo con la parte hospitalaria porque hay que volver a tratar al paciente para ver en que situación se encuentra porque no son capaces de acceder al expediente.

–¿Pese a estar ahora más controlado, cómo se resuelve el problema de la inmigración ilegal?

–La inmigración es un problema al que no se le ha querido atender, he dicho en estos últimos tiempos algo en lo que creo profundamente, no es un eslogan, si este problema estuviese en Cataluña no sería un problema, porque el Gobierno hubiese atendido con mayor acento el problema que sufrimos los canarios, por dos razones, una porque se trata de Cataluña y no es una comunidad autónoma alejada como la nuestra donde vivimos ciudadanos de segunda y también porque el presidente de Cataluña no sería tan sumiso como lo está siendo Torres con Pedro Sánchez. Por lo tanto, es un problema muy grave, las cifras de inmigrantes irregulares del año 2023 ya supera las del 2019 en su conjunto y esto invita a pensar que no es cierto que el problema haya terminado.

–Aparte de Podemos, hay algún otro partido con el que no tienen pensado hablar? ¿Y uno que tengan preferencia?

–Esto no va de partidos, va de proyectos, ideas, programa, iniciativas, de propuestas. Si alguien cree que hay que seguir con los impuestos tan altos como están en la actualidad e incluso propone crear nuevos impuestos no puede pactar con el Partido Popular. Si alguien se cree que la sanidad se corrige con parches y no con un cambio profundo de sistema pues tampoco puede pactar con el Partido Popular. Si creen que el problema de la vivienda se va a solucionar tan solo dando cheques y construyendo vivienda y no teniendo en cuenta el corto plazo que es adquiriendo y terminando vivienda pues tampoco puede pactar con nosotros. Si alguien entiende que la inmigración es un problema menor y hay que mirar para otro lado pues tampoco puede pactar con el Partido Popular, con lo cual tendremos que ver más allá de los programas electorales de cada uno, a ver que están dispuestos a hacer por Canarias y allí es donde podremos encontrar acuerdos o no con cada partido.

–¿En qué cree que le va ayudar su experiencia como alcalde?

–Me va a ayudar en comprender la situación real de los ciudadanos y a no mentir, es decir, la política local te brinda algo que es único y es escuchar en vez de oír, atender, sin importar el lugar en el que te encuentres, un despacho o en la calle, mirar a los ojos al ciudadano y decirle lo que tu entiendes que se puede hacer en ese momento y en determinadas ocasiones, que no todo el mundo lo hace, de decir que no. Yo creo que eso es importante trasladarlo a la política autonómica, porque los ciudadanos ven en ti más allá de un alcalde, la posibilidad de desarrollo o no, la posibilidad de una mejor vida o no con lo cual creo que eso va a ayudarme muchísimo a seguir llevando a cabo mi estilo de política que es cercana, de cuerpo a cuerpo, de atender directamente, de contar la verdad, de en determinados momentos no contestar lo que quieren escuchar sino lo que realmente se puede hacer y ahí seguro que nos va a beneficiar.

–¿Qué le diferencia del resto de candidatos?

–Yo creo que mi forma de ser es absolutamente distinta al resto, yo no estoy en política por mantener un puesto, sino porque me gusta, tengo fecha de caducidad, sé perfectamente que en la política hay un tiempo determinado y durante ese tiempo que estés, darlo todo. Yo estoy dispuesto a eso, a entregarme como lo he hecho en este año y tres meses en el ámbito autonómico pero también durante los años que llevaba en la política local dedicándome en cuerpo y alma y ese grado de sacrificio quizás no lo he encontrado en otros candidatos y creo que esto es muy importante para los momentos que corren.