La Policía Canaria autogalardona a cuatro de los cinco miembros del tribunal de sus propios premios La diputada regional del PSOE, Nayra Alemán, pide dejar «sin efecto» estos galardones para que la imagen de la Policía Canaria no quede «manchada»

La diputada regional del PSOE, Nayra Alemán, reclamó este jueves sin éxito a la Consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que revise la concesión de los premios Verode de la Policía Canaria de este año y que los deje sin efecto, ya que el tribunal concedió galardones a cuatro de sus cinco miembros.

La diputada socialista considera que es «una actuación vergonzosa» que ha acabado en los tribunales por una denuncia que el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) presentó el pasado mes de julio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la concesión de estos premios.

Hasta que no haya un pronunciamiento judicial debe dejarlos «sin efecto» para que el buen nombre y la integridad de la Policía Canaria no queden «manchadas» con estas prácticas, exigió Nayra Alemán en comisión parlamentaria. La consejera Barreto contestó que «no justifica lo que sucedió» y que se compromete a cambiar la norma «para que no vuelva a suceder».

En la última edición, «cuatro de los cinco miembros del jurado, incluido el jefe de la Policía Canaria, terminaron siendo premiados. Esto genera una sombra de duda que erosiona directamente la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones», insistió Alemán. «No se trata solo de un reconocimiento honorífico» puesto que pueden beneficiar la carrera profesional de los premiados en los procesos de promoción interna.

Los premios Verode reconocen el cumplimiento de los deberes profesionales de los policías en servicio o acciones que impliquen destacado valor, así como un destacado grado de dedicación y profesionalidad. «La ley exige imparcialidad y parece ser que aquí no se dio», denunció la diputada, quien pidió a la consejera Barreto que sea consciente de la gravedad del asunto.

