La polémica salpica una prueba de oposición al Gobierno de Canarias: «Todos piensan que se filtró»

María -nombre ficticio para salvaguardar el anonimato- es una de las 4.377 personas que se presentó el pasado fin de semana a la primera prueba de acceso para ingresar al cuerpo administrativo (grupo C, subgrupo C1) del Gobierno de Canarias. Una prueba «inusualmente dura» que solo consiguieron aprobar nueve personas. «Todos piensan que se filtró», aseguró María.

Y es que dos de las personas aprobadas, las que obtuvieron mayor puntuación, tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública del Ejecutivo regional. «Se cree que una podría ser su hija, que fue la que tuvo la mejor nota, un 7,5, porque los apellidos coinciden, y la otra podría ser su marido», contó María, haciendo referencia a la retahíla de rumores que han corrido entre el grupo de opositores durante esta semana. «No se habla de otra cosa».

A raíz de esta polémica y tras la dimisión del tribunal calificador este jueves, el director general de Función Pública, Francisco Rodríguez, ha decidido suspender este viernes la continuación del desarrollo de la fase de oposición de forma cautelar.

Nueve personas para 32 plazas

Además, también señaló que se ha acordado la apertura de un expediente informativo para el esclarecimiento de las quejas y reclamaciones presentadas ante Función Pública, además de solicitar un infrome en relación a la adecuación del contenido de este primer ejercicio.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 27 de junio, en ese proceso selectivo se ofertaban 32 plazas (25 por el turno libre y 7 reservadas por discapacidad). «Va a ser imposible cubrir todas las plazas, porque sólo aprobaron nueve y todavía queda una segunda prueba con un supuesto práctico, que también es eliminatoria», dijo María. «La prueba de que algo se ha hecho mal es el número de aptos, que ha sido muy desproporcionado».

Esta segunda prueba es la que ha quedado suspendida tras la decisión que tomó Función Pública este viernes. También se suspendió la convocatoria para la realización, el próximo 14 de octubre, del primer ejercicio de la fase de oposición de Auxiliar, hasta que se designe al nuevo tribunal calificador y se proceda a acordar nueva fecha de celebración.

«Ni un preparador lo pudo aprobar»

«Nunca habíamos tenido un examen así en la comunidad autónoma», ha afirmado María, que se quedó de piedra al encontrarse frente a frente con el examen de 50 preguntas tipo test. «Entiendo que estas pruebas deben tener algo de dificultad para valorar el conocimiento en la materia de los que se presentan, pero es que este test era de pura memoria», señaló. «Y recitar como un loro y acordarte del artículo, apartado y subapartado es complicadísimo».

«Ni un preparador lo pudo aprobar», ha explicado la opositora, refiriéndose a Víctor Cabeza, el director de Las Cortes, una de las academias que prepara opositores en Tenerife, que se presentó al examen con el objetivo de valorar su complejidad y corrió con la misma suerte que la mayoría: lo suspendió con un 4,2.

Este mismo preparador señala en una entrevsita a la SER que estudia acudir a la Fiscalía al apreciar indicios de corrupción en el desarrollo de la prueba. «Era casi imposible acercarse siquiera al aprobado mínimo», comentó en el encuentro.

Indignación entre los opositores

Una vez terminada la prueba, comenzó a crecer la indignación entre los opositores en redes sociales. «La gente empezó a comentar que el examen se parecía más a uno de un grupo superior, como el A1, pero es que ni para ese grupo te piden tanto nivel», afirmó.

El aluvión de quejas y reclamaciones a Función Pública no tardó en llegar, y fue de tal magnitud, que acabó colapsando su sede electrónica. «Estuve toda la tarde intentando presentar mi escrito porque la página no funcionaba, y se de personas que no pudieron enviarla hasta el martes», añadió la opositora.

Las continuas denuncias de los opositores han surtido efecto y se ha paralizado el desarrollo de las pruebas, al menos por el momento. Pero ellos piden más: que se anule el primer examen y convocar de nuevo el examen. «Función Pública ahora mismo no dará avío por todo lo que le ha caído por una metedura de pata», explicó María.