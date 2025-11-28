La periodista Susanna Griso, hoy en CANARIAS7 El acto tendrá lugar a las 9.30 horas, en el salón de actos del periódico en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria | La presentadora contestará a las preguntas del director, Francisco Suárez Álamo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:21

La periodista Susanna Griso será la invitada este viernes 28 de noviembre al ForoCANARIAS7, donde conversará sobre periodismo y otras cuestiones de actualidad.

El acto, que comenzará a las 9.30 horas, en las instalaciones de CANARIAS7 en Las Palmas de Gran Canaria, Susanna Griso contestará a las preguntas del director del periódico, Francisco Suárez Álamo.

El evento, organizado por CANARIAS7, será ofrecido en streaming a través de la edición digital del periódico (www.canarias7.es). Al acto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias.