La periodista Susana Griso visita este viernes CANARIAS7. C7

La periodista Susanna Griso, hoy en CANARIAS7

El acto tendrá lugar a las 9.30 horas, en el salón de actos del periódico en El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria | La presentadora contestará a las preguntas del director, Francisco Suárez Álamo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

La periodista Susanna Griso será la invitada este viernes 28 de noviembre al ForoCANARIAS7, donde conversará sobre periodismo y otras cuestiones de actualidad.

El acto, que comenzará a las 9.30 horas, en las instalaciones de CANARIAS7 en Las Palmas de Gran Canaria, Susanna Griso contestará a las preguntas del director del periódico, Francisco Suárez Álamo.

El evento, organizado por CANARIAS7, será ofrecido en streaming a través de la edición digital del periódico (www.canarias7.es). Al acto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias.

