Un paseo cultural por las islas Unamuno, Aldecoa, Agatha Christie, Pedro Almodóvar, Brian May, Greengrass... nombres cuyas obras están unidos, de una u otra manera, a las islas

Las islas han sido retratadas en libros, películas, series y también su huella se encuentra en el mundo musical. A continuación se ofrece un repaso por las ocho islas de la mano de diferentes creaciones artísticas.

Aquel destierro...

El nombre de Miguel Unamuno ha quedado unido al de Fuerteventura curiosamente por un castigo: el que le impuso el dictador Primero de Rivero al literato, al que mandó al destierro en 1924 en los parajeos majoreros.

Lo cierto es que el escritor no solo se integró sin mayores en la sociedad majorera, sino que fue muy querido por los residentes en Fuerteventura. Recorrió buena parte de la isla enamorándose de cada rincón y de sus gentes. Los cuatro meses que pasó le llenaron el alma de sensaciones. Unamuno mencionó a Fuerteventura en cientos de artículos y varios libros. Tanto en prosa como en verso, Unamuno, hace referencia a la condición oceánica, la aridez del paisaje, la desnudez y la falta de agua que sufre la isla. También a su flora, su fauna y los pueblos de Fuerteventura.

Un abrazo roto

El paisaje volcánico de Lanzarote ha atraído desde hace décadas a los cineastas como un singular plató, ya fuese para películas ambientas en la prehistoria como para otras de ciencia ficción. También para dramas cargados de emoción.

Fue el caso de Pedro Almodóvar con 'Los abrazos rotos', con Penélope Cruz y Blanca Portillo en el reparto. El Charco de los Clicos y la playa de El Golfo fueron escenarios en el filme. Almodóvar encontró en Lanzarote la inspiración perfecta para su obra. Para el recuerdo quedan las imágenes de aquel rodaje y las facilidades que ofreció Almodóvar para el trabajo de los periodistas en las secuencias de exteriores.

Miss Marple en la ultraperiferia

La escritora británica Agatha Christie (1890-1976) llegó a las islas 1926 en un momento:el divorcio, deudas, una gran depresión y un bloqueo literario. Tras unos primeros días en Tenerife, se dio un salto a Las Palmas de Gran Canaria y se alojó en el hotel Metropole, donde hoy están las oficinas municipales.

A orillas del Atlántico nacen dos libros que tendrán como telón de fondo el bello paisaje insular que ella adoraba: 'El enigmático Mr. Quin', ambientada en La Orotava (Tenerife), y 'Mrs. Marple y los trece problemas', en Agaete (Gran Canaria). En dichos libros, la escritora plasma los paisajes e incluso el ambiente hogareño de las islas en esa época, y por supuesto, las bendiciones del clima. De su estancia en las islas quedan imágenes, incluso en movimiento, muchas de ellas practicando uno de sus deportes favoritos, el surf.

El árbol y el disco

Son legión los que acuden a El Hierro para ver las sabinas dobladas por el viento y entre ellos está el músico Brian May, que fue guitarrista del grupo Queen. Se fue hasta La Dehesa en busca del árbol que había visto en un reportaje en un periódico y allí lo fotografió y decidió llevar esa imagen a la portada de su disco 'Another World'.

Desde aquel lejano 1988, May ha estado muy unido a las islas. «Lo llamo 'Mi árbol'», declaró en una ocasión. «La primera vez que vi al árbol, fue en un artículo de un periódico, en blanco y negro, y pensé: 'Qué cosa más increíble.' Porque yo estaba pasando… Siempre paso por malas épocas, a nivel emocional. Y aquel momento era difícil. Y pensé: 'Si no cambio, me moriré en esta situación', así que tengo que enfocarlo de otra manera». Y aquel viaje y aquel árbol le ayudaron a salir del bache.

La Gomera y la niebla

La Gomera es una isla de película, y de novela. Y las dos cosas se juntaron, primero como texto escrito y después en la gran pantalla. 'La niebla y la doncella', dirigida por Andrés M. Koppel y protagonizada por Quim Gutiérrez y Verónica Echegui, se estrenó en 2018, con un guion basado en la novela homónima de Lorenzo Silva.

Al sargento Bevilacqua, de la Guardia Civil, le encomiendan la tarea de investigar la muerte de un joven en la isla canaria de La Gomera. Todo apuntaba a Juan Luis Gómez Padilla, político de renombre en la isla, al que un tribunal popular absolvió a pesar de la aparente evidencia de las primeras pesquisas. El sargento y su inseparable cabo Chamorro intentarán esclarecer el misterio, con presiones políticas y con la dificultad añadida de intentar no levantar suspicacias al reabrir un caso que sus compañeros daban por cerrado.

Un paseo por la historia

El tristemente desaparecido Alexis Ravelo aparcó la novela negra y se embarcó en la histórica con un libro que lleva al lector hasta La Palma y los sucesos en el maco de la Guerra Civil.

'Los milagros prohibidos' cuenta la historia de Agustín Santos, que vaga por los montes de La Palma con un revólver que no quiere usar. Entre sus perseguidores se cuenta Floro el Hurón, pretendiente rechazado por la mujer de Agustín, que tiene la oportunidad perfecta para deshacerse de su rival. Mientras tanto, en la capital de la isla, Emilia mantiene a duras penas la esperanza de que su marido logre ponerse a salvo, cada vez más convencida de que solo un milagro podría hacer realidad algo semejante. Pero en el invierno de 1936 los fascistas parecen haberlo prohibido todo... hasta los milagros. 'Los milagros prohibidos' es la historia de un triángulo amoroso y del duelo desigual entre dos hombres, al mismo tiempo que una honda reflexión sobre la justicia y un sentido homenaje a la memoria de los protagonistas de la Semana Roja de La Palma, un acontecimiento decisivo para el transcurso de la Guerra Civil en Canarias.

El agente amnésico

Al calor de los incentivos fiscales y con el añadido de ofrecer paisajes únicos, las islas han sido escenario de muchos rodajes. Y poco han tardado las grandes productoras estadounidenses en dar en salto.

En 2016 se produjo Jason Bourne, rodada parcialmente en la isla de Tenerife, con Paul Greeengrass en la dirección y con un reparto que incluyó a Matt Damon como protagonista, con Julia Stiles Alicia Vikander Vincent Cassel Tommy Lee Jones, entre otros nombres conocidos. No es fácil identificar los escenarios, pues los encargados de producción se afanaron en disimularlos pero ahí están muchas calles de la capital tinerfeña en aquella entrega del agente que perdió la memoria.

Un libro para La Graciosa

Si opta por unas vacaciones en La Graciosa, busque y lea 'Parte de una historia', la última obra de Ignacio Aldecoa, publicada en 1967. Ambientada en esa isla, la novela confronta la dura vida de los pescadores locales con el desarraigo ético de quien procede de una sociedad tecnológicamente avanzada, unos americanos ricos que naufragan y el propio narrador, un intelectual sin ningún propósito que está de paso, testigo atormentado de unas experiencias que no sabe juzgar y que se limita a reunir materiales para una historia que deja inconclusa.

