¡Qué me estás contando si no llego a fin de mes!

Si fuera presidente cumpliría lo prometido. Exigiría que la ley tratara igual al rey y al mendigo. Comprometido contra el desastre climático, el lastre del capitalismo y de un planeta asmático». Así se expresó el rapero Nach en su canción Si yo fuera junto a la cantante Ángela Cervantes, publicada en el álbum Mejor que el silencio en 2011.

Cumplir lo prometido. Ahí queda eso. Es tiempo de elecciones otra vez. Responsabilidad y pereza a partes iguales. Ustedes pidan que todos los deseos serán concedidos en una campaña sin fisuras y que se repite en el tiempo. Un Déjà vu constante. Pero hasta qué punto es todo creíble ya. Partidos y personajes desgastados por su falta de credibilidad y acontecimientos que salpican en una escena pública absorbida por los problemas reales, cotidianos y asfixiantes.

La falta de alicientes condiciona todo. Te cuesta leer o escuchar las propuestas incluso. ¿Para qué? La pelea es llegar a final de mes y esa no te la soluciona nadie. Al contrario, la complican cada día más. Acuérdense de los trabajadores pobres, que no pobres trabajadores, y no se dejen engañar por los datos siempre interesados. Porque no vale solo con tener un trabajo cuando las condiciones del mismo son lamentables. Aplíquense en lo realmente importante y trascendental para la vida de los ciudadanos.

Bajen de su pedestal y vida resuelta para escuchar y apuntar, pero, sobre todo, para cumplir de verdad. Gente que se funde sus ahorros de una vida porque la están saqueando. Que viven para pagar porque su mísero sueldo o ingreso no les permite mucho más. Malviviendo sin estar en la calle. ¡Qué me estás contando de la MetroGuagua y otros proyectos insulares, regionales o nacionales si muchos nos las vemos y deseamos para llegar a fin de mes!

Resuelvan lo vital y ya miraremos y valoraremos todo lo demás. La situación es sangrante y demoledora. Los pasos que se dan son diminutos y así es imposible disfrutar del día a día. Quiero pensar que lo entienden porque supondría estar más alejados de lo que muchos pensamos.

Esto no va de qué serían capaces de hacer para gobernar. Eso lo hemos vivido durante generaciones y, por desgracia, con pésimos resultados en Canarias. Se trata de qué harán para resolver la asfixia ciudadana y, además, con carácter inmediato. Como decimos aquí, ¡espabilen!