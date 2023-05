Los 'milagrosos' planes para sanidad

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No hay campaña electoral que se precie que no venda un 'milagroso' plan de mejora de una sanidad canaria maltrecha, con listas infinitas, demoras irrespetuosas, urgencias colapsadas, con presión por las nubes en los dos niveles asistenciales... Porque la Sanidad es la joya de la corona. No hay duda. Y los partidos políticos lo saben. Apenas ha comenzado la campaña ya se han comprometido y prometido a salvar todos los escollos de la dificultad que presenta la prestación sanitaria en los servicios públicos, a dignificar la atención del paciente y conceder mejoras a los profesionales que, por cierto, en estos momentos se encaminan a una huelga general.

Esto último me recuerda a Andrea y Álvaro, enfermeros de 26 y 27 años formados en Gran Canaria, que después de encadenar contratos que no les daban estabilidad y salarios muy precarios, decidieron aceptar una oferta de trabajo en Noruega. El reportaje de Luisa del Rosario, compañera de este periódico, titulado «Noruega pesca el talento sanitario canario: Aquí el trabajo es estable», deja entrever la incapacidad de Canarias en retener a nuestros profesionales -valga esta reflexión para otros profesionales sanitarios- que se van de las islas para lograr sueldos y contratos dignos acordes a su alta cualificación. Estos jóvenes no son los primeros que han tomado esta decisión ni serán los últimos. En 2022 se solicitaron 24 certificados de idoneidad para trabajar en el extranjero en el Colegio de Enfermería de Las Palmas y en lo que va de 2023 ya van 20. El Grado de Enfermería cuesta unos 32.000 euros por alumno a los contribuyentes y Canarias no es competitiva para frenar la fuga La administración sabe que los profesionales sanitarios emigran a otros países europeos, donde su talento y alta cualificación están muy cotizados. Esa excelencia formativa española a la que Noruega, Reino Unido e Irlanda se han lanzado a 'cazar' tiene un alto coste económico. No olvidemos que la universidad pública se paga con los impuestos de los contribuyentes: 32.000 euros los cuatro años del grado por alumno y sin contar los dos de formación de especialistas con prácticas. Sin duda, supone una seria amenaza para el sistema de salud en Canarias: carecemos de personal de Enfermería y habría que ofrecerles mejores contratos y salarios. De nada sirve aumentar cada año el presupuesto en Sanidad si no tratamos adecuadamente a nuestros profesionales y frenamos la fuga. Sinceramente, en mi modesta opinión, creo que es más un problema de gestión operativa que financiero. Pero las urnas ya hablarán el 28M.