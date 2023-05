«Nunca he dejado de votar. Cuando no estoy de acuerdo, voto en blanco»

Dio mucho que hablar con su restaurante Hestia, en la capital grancanaria, donde demostró su inagotable talento en los fogones. Juan Santiago, uno de los jóvenes que ha revolucionado las cocinas de Gran Canaria, es ahora el Product Manager de la empresa Aquanaria, encargado de presentar y potenciar el producto desde la parte gastronómica.

A pesar de la intensidad de su trabajo, el cocinero no pierde de vista el 28M, mostrándose muy interesado e informado con toda la campaña electoral y las propuestas de los diferentes partidos. «Desde que he tenido más de 18 años he votado. Cuando no estoy de acuerdo, que me pasó en unas elecciones, voto en blanco, como una manera de reivindicación, pero nunca dejo de votar», añade, apuntando además que «la indiferencia no me parece una opción. Imagino que habrá mucha gente en desacuerdo con todo, pero el voto en blanco es una opción para trasladar ese sentimiento». Juan Santiago sigue las campañas y las propuestas de los partidos con gran interés, siempre que el tiempo se lo permite.

«Sigo las campañas municipales, insulares y regionales. Me interesa saber lo que se pretende hacer en mi ciudad, en mi isla y en mi tierra. Por eso es importante conocer a cada candidato y ver si lleva en su programa acciones responsables».

Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno

El joven chef no se quiere poner en la piel del gobernante, de hecho la política le interesa como ciudadano, pero no se ve ahí en un futuro, aunque sí que tiene peticiones para los candidatos que repercuten directamente en el día a día de miles de canarios. «A nivel municipal, lo que pido es que de verdad vuelvan los organismos públicos a trabajar como antes de la pandemia, es decir, que mi catastro vuelva a tener cita previa presencial, que la cita previa de Las Palmas de Gran Canaria funcione, en lugar de tener que poner tantas reclamaciones, ya que se supone que salen solo los viernes y en muchos casos no es así. En definitiva, que los organismos públicos municipales vuelvan a funcionar y nos atiendan, que por mucho que se quiera hacer digital, no se puede».

En clave insular, Juan Santiago se pone el delantal y pide al Cabildo de Gran Canaria «un único interlocutor para la hostelería. Hay veces que no sabemos si tenemos que ir a Industria y Comercio porque soy restaurador, o tenemos que ir a Turismo porque pertenecemos a esa rama o a Soberanía Alimentaria y Sector Primario. Es decir, que los que nos dedicamos a la hostelería y a la gastronomía tengamos un interlocutor con el que podamos trabajar un poco más cómodos, porque al final no sabemos a dónde tenemos que ir para presenta proyectos o intentar sumar».

Ya mirando al Gobierno de Canarias, Juan Santiago lo tiene claro: su sector necesita más apoyos. «Le pido que apueste por la gastronomía de manera decidida y seria. Hay más acciones relacionadas con el sector primario, pero para apoyar, potenciar e impulsar la gastronomía en su conjunto y la hostelería no hay nada, y hay mucho camino que recorrer en este sentido».

Él habla con conocimiento de causa, pues como todos los profesionales de su sector se vieron entre la espada y la pared con la pesadilla pandémica, que supuso un antes y un después en numerosos negocios hosteleros. Desde luego, Juan Santiago vive esta campaña electoral con libreta y bolígrafo en mano. Y hace bien.