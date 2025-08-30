Nubes en el norte, sol en el sur: los alisios imponen su ley este domingo en Canarias En las islas más montañosas no se descartan lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en las medianías

Los alisios seguirán dominando Canarias y la Agencia Estatal de meteorología no prevé grandes cambios para este domingo.

En el norte de las islas montañosas, los cielos se mantendrán nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, de carácter en general disperso y ocasional, en especial a primeras horas y afectando en mayor medida en medianías.

En el resto, predominio de los cielos poco nubosos con intervalos de nubes en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o máximas en ligero ascenso en zonas orientadas al sur y oeste.

El alisio soplará con fuerza, con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, especialmente a últimas horas de la jornada.

A continuación detallamos la previsión del tiempo por islas para este domingo:

Gran Canaria

Poco nuboso a despejado con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial en sus medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en costas del sur. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, será en general moderado con intervalos de fuerte y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste. En la capital, la temperatura oscilará entre los 23 y los 26ºC.

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Alisio ocasionalmente fuerte, sobre todo en el sureste. En Arrecife el mercurio se moverá entre los 22 y 28ºC.

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles y dispersas, en especial en las medianías del noreste a primeras horas, y de poco nubosos en el este. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en el este. Alisio con intervalos de fuerte en zonas habituales y con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, especialmente a últimas horas, predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento en general flojo del noreste. En Santa Cruz de Tenerife la temperatura mínima será de 23º y la máxima de 29ºC.

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el oeste, especialmente a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en el sureste. Alisio ocasionalmente fuerte, especialmente al sur de Jandía. En la capital majorera las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 28ºC.

La Palma

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde no se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste a últimas horas especialmente, predominando las brisas en costas del oeste. En Santa Cruz de la Palma se alcanzarán los 27ºC y se prevé una temperatura mínima de 23ºC.

El Hierro

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, en especial en las medianías del noreste a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el sur. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste a últimas horas especialmente, predominando las brisas en costas del suroeste. En Valverde el termómetro se moverá entre los 17º y los 22ºC.

La Gomera

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables precipitaciones débiles dispersas y ocasionales, especialmente en sus medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en el sur. Alisio con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste, noroeste y cumbres a últimas horas especialmente, predominando las brisas en costas del sur. En San Sebastián se prevé una temperatura mínima de 24ºC y una máxima de 28ºC.