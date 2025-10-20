Mercadona ha comercializado más de 3.500 toneladas procedentes de campos de Tenerife y Gran canaria, un 27% más que la campaña anterior En el conjunto del territorio nacional, ha comercializado 184.000 toneladas de papa nacional este año, un 35% más | Gracias a su apuesta por las dobles cosechas, Mercadona ha popdido ofrecer en sus lineales papa española de gran calidad durante ocho meses.

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:41 Compartir

Mercadona ha comercializado este año 184.00 toneladas de papa nacional, un 35 por ciento más que el año anterior, gracias a su apuesta por las dobles cosechas (campañas de invierno y de verano). En concreto, ha comprado 160.000 toneladas en la campaña de verano, que se inició el pasado mes de mayo y acaba de finalizar, a las que hay que sumar las 24.800 toneladas de la campaña de invierno, que se cultivaron entre los meses de agosto y diciembre de 2024 y que ha permitido a la compañía tener papa nacional en sus lineales durante los primeros meses de este año.

En total, por tanto, Mercadona ha podido ofrecer papa nacional durante ocho meses. «Ello ha sido posible gracias a la recuperación de cultivos de invierno en zonas más cálidas como Andalucía, Región de Murcia e Illes Balears, y a la buena climatología en los meses estivales, lo que ha hecho posible que la campaña de verano haya sido muy buena en cuanto a producción y calidad», destaca Laura Merino, especialista de papas en Mercadona, quien añade que «gracias a la buena calidad de la papa, la demanda ha aumentado considerablemente». En el caso de Canarias, en concreto, los planes de Mercadona han sido comercializar 50.000 toneladas procedentes de campos de Tenerife y Gran Canaria, un 27% más que en la campaña anterior.

En concreto, la compañía ha comercializado papas cultivadas en campos de Canarias (Tenerife y Gran Canaria), Madrid, Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo), Castilla y León (Ávila, Valladolid, Segovia y Zamora), Galicia (Ourense), Euskadi (Araba/Álava), Illes Balears (Mallorca e Ibiza), Región de Murcia (Cartagena), C. Valenciana (Alicante) y Andalucía (Sevilla, Málaga, Almería). Todo ello gracias a la colaboración y a los acuerdos estables que mantiene con proveedores locales como Cadimisa, Papacan, Patatas Hijolusa, Patatas Meléndez, Patatas Gómez, Udapa, Illacamp, Mr. Chippy y Legufrut.

Calidad y origen: Mejor con hechos

El compromiso con la calidad guía cada decisión que Mercadona toma, incluyendo la selección de proveedores de frutas y verduras. Por eso, prioriza el sector primario español y da preferencia a los productos frescos de origen nacional, siempre que alcancen los estándares de calidad de la compañía y haya cantidad suficiente para abastecer a las tiendas. Fruto de este compromiso con la calidad y la proximidad el 85% del surtido de la compañía es de origen nacional.

Buena muestra de ello es la papa, ya que nuestra búsqueda por los productos de calidad y proximidad nos ha llevado a impulsar campañas de dobles cosechas cuando es viable. Como todos los años, durante la campaña nacional, tanto en verano como en invierno, cuando el producto cuenta con la calidad que demandan sus «jefes» (como denomina internamente a los clientes), hay papa 100% española procedente de diferentes comunidades autónomas.

Ampliar

Apuesta por el verdete

Finalizada ya la producción en prácticamente todas las regiones de España, Mercadona ya está ofreciendo papa de importación de origen Francia, país donde actualmente tiene lugar la campaña de papa nueva, con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes el resto del año. No obstante, sigue manteniendo algunas referencias de origen nacional, como es la papa especial freír de 2 kilos en tiendas de Península e Illes Balears o la papa de carne blanca en tiendas de Galicia y Asturias, ambas hasta principios de año.

A partir de enero y febrero de 2026, Mercadona volverá a disponer de papa nacional en los lineales de todas sus tiendas (periodo en el que tradicionalmente no se comercializaba papa nacional) gracias a la apuesta de la compañía por la verdete, la papa de la campaña de invierno.

Temas

Mercadona