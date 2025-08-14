Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la calima en Gran Canaria Juan Carlos Alonso
El tiempo en Canarias

Las medianías del sur y oeste de Gran Canaria se llevan la peor parte del calor con 34º C y calima

La Aemet prevé calima ligera en niveles altos, alisios moderados con intervalos de fuerte y fuerte marejada en zonas del sureste y oeste del archipiélago este viernes

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:42

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes temperaturas máximas de hasta 34 grados en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes medias en la provincia oriental y nubes bajas en el norte de las islas montañosas, así como en los litorales norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Se espera además calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con un ligero descenso en medianías, más acusado en las mínimas de las vertientes sur y este. El viento soplará de componente noreste, moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, predominando las brisas en las costas del suroeste. En las cumbres de las islas occidentales, será flojo a moderado del oeste.

El tiempo por islas para este martes

Lanzarote

Intervalos nubosos con presencia de nubosidad media y predominio de los cielos nubosos en litorales oeste y norte a primeras y últimas horas. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios, superándose los 30 ºC en el sureste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior durante las horas centrales.

Arrecife: 22º-28º

Fuerteventura

Intervalos de nubes medias con predominio de los cielos nubosos en litorales este y oeste a primeras horas. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el este, superándose los 32 ºC localmente en la mitad sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Puerto del Rosario: 22º-27º

Gran Canaria

Poco nuboso con intervalos de nubes medias. En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías orientadas al sur y al este, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 34 ºC en estas vertientes, y de forma local en la cuenca de Tejeda. Alisio moderado, siendo fuerte en litorales sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de componente este.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º-25º

Tenerife

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en horas centrales sobre Las Cañadas. En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 23º-28º

La Gomera

Poco nuboso o despejado. En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 30 ºC en la vertiente sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales este y noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

San Sebastián de La Gomera: 23º-27º

La Palma

Poco nuboso o despejado. En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Probabilidad de calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías. Se superarán los 30 ºC en medianías del oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En zonas altas, viento moderado de componente oeste.

Santa Cruz de La Palma: 22º-25º

El Hierro

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

Valverde: 17º-21º

