Caso Mediador: un testigo detalló a la Policía cómo se cobró una 'mordida'

La Policía Nacional cuenta con el relato de un testigo directo de cómo se recogió en metálico y en un sobre dinero de un empresario con destino los integrantes de la presunta trama de corrupción del caso Mediador, un pago que se realizó a cambio de supuestos favores desde el Gobierno canario. Ese testimonio está incorporado a la causa en un informe con fecha de junio de este año y que ya obra en poder de la jueza María Ángeles Lorenzo-Cáceres, que este jueves toma declaración a más investigados y testigos.

Se trata de las gestiones entre el entonces director general de Ganadería, Taishet Fuentes, el empresario majorero Julián Pérez Alonso, dedicado al sector ganadero, y Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador que da nombre al caso. En concreto, la Policía reconstruye el encuentro celebrado el 27 de noviembre de 2020 en un hotel de Fuerteventura, todo ello a partir de la grabación realizada por el Mediador y los testimonios recabados posteriormente.

«Este extenso archivo de más de 5 horas de duración», escribe la Policía en un informe remitido al juzgado, «comenzó a grabarse en torno a las 16.00 horas del día 27/11/2020 y en él se puede apreciar como el aquel entonces Director General de Ganadería y el intermediario preparan la reunión con el ganadero al mismo tiempo que consumen sustancias estupefacientes y preparan la fiesta de la noche con servicios de compañía. Posteriormente lo recibirán en la misma habitación del hotel y le solicitarán dinero a cambio de legalizar su granja. A este ganadero, Pérez Alonso en una larga reunión de tres horas de duración y previamente organizada entre Fuentes Gutiérrez y Navarro Tacoronte, le pedirán inicialmente 50.000 euros, cantidad que irán con el paso de la horas negociando y rebajando porque el ganadero se resiste a pagar tal cantidad, alude a que no tiene ese dinero hasta hablar mucho tiempo después de 5.000 euros por una licencia».

Tras un intento infructuoso de sacar esa cantidad a través de un cajero automático, los miembros de la trama acaban llamando a una tercera persona para que vaya en coche a la residencia del ganadero, donde le dan el sobre.

«Tienes que ir detrás de él para que no te me pierdas. Vale», le dice el Mediador a esa tercera persona. «Vete arrancando el coche que ya se van. Y te vienes. No. Ya está todo hablado. Tienes que ir hasta la finca. Él te va a dar un sobre cerradito y después me lo traes. Venga. Hecho. Te espero aquí, que hay una reunión ahora con todo el equipo. ¿Vale?».

El empresario señala: «Yo te mando los seis mil euros». De esa cantidad, 1.000 euros se los quedaría, supuestamente, Navarro Tacoronte.

El relato policial agrega que seguidamente el director general de Ganadería envía a Navarro fotos de varias prostitutas y los siguientes mensajes: «En esperando confirmación, para venir hasta mi casa y te las llevo al punto que usted me diga». «Precio 50 euros media jora». «100 la hora entera Hora#». «Cada una». «Más los gastos de gasolina etc».

El informe policial agrega que, tras recibir «6.000 euros en efectivo entregados por el ganadero Pérez Alonso, celebrarían una fiesta en el hotel a la que acudirían servicios de compañía», todo ello corroborado por el testigo.

El 29 de marzo de este año, el testigo declaró en sede policial que recogió el dinero en la finca de Pérez Alonso y lo entregó en mano a Navarro Tacoronte, todo ello en presencia de Taishet Fuentes.

Como se recordará Taishet Fuentes es sobrino de Juan Bernardo Fuentes, que fue diputado socialista hasta que estalló el caso Mediador, en el que está investigado al igual que Taishet Fuentes y una veintena más de personas.

En el dossier policial y en el sumario, los Fuentes son señalados como la cúpula de una trama que se aprovechaba de su posición política (los dos fueron directores generales de Ganadería) para recibir dinero de empresarios del sector primario a cambio de promesas de un trato de favor en expedientes sancionadores o en la consecución de subvenciones y otras ayudas. También habrían mediado para la instalación de placas solares en las ganaderías, todo ello en connivencia con empresarios del sector de energías renovables igualmente investigados.