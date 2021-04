El mayor desafío del festival Cine. La 20ª edición del certamen internacional de la capital grancanaria arranca hoy, marcado por la lucha contra la pandemia y con el estreno de los Cinesa de El Muelle como sede principal. El festival se estrena en Cinesa El Muelle. Abajo, Asghar Farhadi. / JUAN CARLOS ALONSO VICTORIANO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 9 abril 2021, 01:00

La historia la escriben los osados. Y los cementerios están repletos de valientes. Dependiendo si se mira la botella medio llena o medio vacía, si se es optimisma o pesimista. Bajo esta disyuntiva arranca hoy la 20ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la entrega más compleja y seguramente más determinante de su trayectoria.

La pandemia de la Covid-19 obligó a aplazar hasta abril de este año la entrega prevista para 2020 cuando ya estaba totalmente diseñada. El coronavirus, evidentemente, marca el paso de la entrega que desde hoy recupera en parte lo ya previsto junto a otros añadidos.

Las mascarillas, los dispensadores de gel hidroalcohólico, las paradas obligatorias en buena parte de los pases para airear y desinfectar las salas, y una reducción drástica en el número de profesionales invitados por las restricciones de movilidad son las consecuencias más evidentes que marcarán el día a día de este festival en plena pandemia.

La Noche más freak se transforma en tres sesiones de tarde que se desarrollarán en el edificio Miller

Pero esta 20ª edición, que cuenta con un presupuesto municipal de 450.000 euros, incluye otras novedades determinantes. La principal radica en el estreno de una nueva sede. Antes de la pandemia, la organización decidió cambiar los Multicines Monopol por los Cinesa del Centro Comercial El Muelle y la sala de proyecciones del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

El festival creció hasta convertirse en lo que hoy es gracias en gran medida al traslado desde el Centro Comercial Las Arenas hasta los Monopol. Pero la pandemia y las limitaciones de aforo impedirán medir bajo unos parámetros lógicos si el nuevo cambio de ubicación merma, mantiene o aumenta el apoyo popular en las salas.

Esta 20ª edición llega, además, cuando la exhibición comercial del séptimo arte en la isla atraviesa un momento crítico. Solo se puede ver cine de estreno en los multicines de la cadena Yelmo y Artesiete. Las restantes salas están cerradas. Algunas a la espera de que la situación sanitaria mejore -los Cinesa de El Muelle, sin ir más lejos abren para el festival y vuelven a bajar la persiana a partir del 18 de abril, salvo para los pases de fin de semana de 'Efecto Cinema', organizados también por el propio festival que dirige Luis Miranda- y otras, como las de los Monopol, 'sine die'.

El festival, también por la pandemia, compaginará pases en las salas con otros vía 'streaming' en la plataforma Filmin. Esta innovación llega por la crisis sanitaria actual pero habrá que ver si, superada la misma, ha llegado para quedarse en futuras ediciones.

La programación

En lo que se refiere a la programación, se mantienen la línea habitual, con una apuesta clara por el cine de vanguardia y que transita al margen de la gran industria y de los criterios más comerciales. Incluso, este año se potencia, ya que el apartado denominado Banda Aparte, donde confluyen las apuestas más radicales a nivel estético y narrativo, se estrena como una sección competitiva y con un jurado propio.

Diez largometrajes y doce cortos a competición integran la Sección Oficial, seña de identidad de todo festival. También se exhibirán otros seis cortos, que formaban parte de la selección prevista para la edición aplazada en 2020 y que no aspiran a premio.

Los largometrajes seleccionados son: 'El perro que no calla¡ (Argentina, 2020, 73 min.), de Ana Katz; 'Fire in the Mountains' (India, 2021, 83 min.), de Ajitpal Singh; 'Goodbye Mister Wong' (Francia, Laos, 2020, 100 min.), de Kiyé Simon Luang; 'Honki no Shirushi' / 'The Real Thing' (Japón, 2020, 228 min.), de Koji Fukada; 'No Kings' (Brasil, EE UU, Italia, 2020, 88 min.), de Emilia Mello: 'Nudo Mixteco' (México, 2021, 96 min.), de Ángeles Cruz; 'Pavyzdingas Elgesys' / 'Exemplary Behaviour' (Lituania, Bulgaria, Eslovenia, Italia, 2019, 85 min.), de Audrius Mickevičius y Nerijus Milerius; 'Radiograph of a Family' (Irán, Noruega, Suiza, 2020, 80 min.), de Firouzeh Khosrovani; 'This Rain Will Never Stop' (Ucrania, Alemania, Latvia, 2020, 103 min.), de Alina Gorlova; y 'Yuko no Tenbin' / 'A Balance' ( Japón, 2020, 153 min.), de Yujiro Harumoto.

El japonés Koji Fukada es el único que repite en esta cita cinematográfica grancanaria, ya que en 2016 logró el Premio del Público por su filme 'Harmonium'.

Los títulos que integran la selección final de proyecciones de Banda Aparte son: 'A Metamorfose dos Pássaros' ( Portugal, 2020, 111 min.), de Catarina Vasconcelos; 'Come Here' (Tailandia, 2021, 69 min.), de Anocha Suwichakornpong; 'Heliconia' ( Francia, Colombia, 2020, 27 min.), de Paula Rodríguez Polanco; 'Naturaleza Muerta' / Still Life (España, 2020, 6 min.), de Carolina Astudillo; 'Nemesis' (Suiza, 2020, 131 min), de Thomas Imbach; 'Os Olhos na Mata e o Gosto na Água' / 'The Eyes in the Woods and the Taste in the Water' (Brasil, 2020, 36 min.), de Luciana Mazeto y Vinícius Lopes; 'Point and Line to Plane' (Canadá, 2020, 17 min.), de Sofia Bohdanowicz; 'Surviving You Always' (Reino Unido, 2020, 18 min.), de Morgan Quaintance; y 'Terranova' (Cuba, 2021, 50 min.), de Alejandro Pérez Serrano y Alejandro Alonso Estrella.

La sección Panorama, tanto en su apartado nacional como en el internacional presenta de nuevo un listado de proyecciones con los títulos que el comité de selección del festival considera destacable de la hornada más reciente y que por distintas cuestiones -sobre todo porque ya han sido estrenados en otros festivales o comercialmente- no forman parte de los apartados competitivos.

Destacan los nuevos trabajos de cineastas como Naomi Kawase, Tsai Ming-Liang, Kamen Kalev, Cristi Puiu y Susanna Nicchiarelli, entre otros. Mientras que en Panorama España figura, por ejemplo, el documental 'El año del descubrimiento', de Luis López Carrasco, ganador del Goya y considerado como uno de los títulos esenciales de la temporada.

La conmemoración

El 20º aniversario del festival se celebra con una antología que se desarrolla con una selección de 25 títulos -solo cinco se proyectan en salas y el resto se podrá ver en 'streaming'- que según los organizadores han sido significativos en la historia de esta cita con el séptimo arte. Se incluyen películas que en su momento fueron premiadas y otras que no pero que marcaron un punto de inflexión internacional por ser apuestas especialmente innovadoras.

Este apartado se complementa con una publicación, titulada 'Un destello que flota. Veinte años de Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria', que bajo la coordinación de Jesús G. Hermosilla, analiza el devenir de los festivales durante ese tiempo y la evolución del propio certamen de la capital grancanaria.

Se recuperan este año los premios honoríficos. El cineasta iraní Asghar Farhadi y la actriz y cineasta francesa Julie Delpy reciben sendos reconocimientos que en sus casos vienen acompañados de una breve retrospectiva que incluye dos piezas ajenas seleccionadas por estos creadores y que consideran esenciales en su trayectoria profesional. También reciben estos galardones honoríficos Claudio Utrera y los cineastas Víctor Moreno e Isaki Lacuesta.

Más cine canario

Por su parte, la sección Canarias Cinema ha salido reforzada gracias al aplazamiento del 2020. Tanto en el apartado de largos como en el de cortos el número de piezas a concurso se ha disparado y permitirá a los cinéfilos tener una visión aún más amplia y profunda sobre los caminos por los que transita actualmente la creatividad en el archipiélago.

Los protocolos sanitarios convierten en una utopía la celebración de La Noche más Freak, por lo que se transforma en tres sesiones de tarde en el edificio Miller que, de nuevo bajo la supervisión de Jesús Palacios, llevará a los cielos (o al infierno, si lo prefieren) a los amantes del terror y del cine más gamberro y bizarro.

La programación se completa con el apartado denominado Déjà vu, que recupera piezas esenciales y algunas en 3D, y el estreno de Camera Obscura, en el edificio Miller, entre el sábado y el lunes, siempre a las 19.00 horas, con proyecciones de cine mudo con música en directo.