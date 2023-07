María Fernández apela al sentimiento nacionalista canario

La diputada de Coalición Canaria y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández, ha recorrido este domingo el Paseo de Las Canteras junto con otros compañeros nacionalistas, donde ha animado a la población a votar el próximo 23 de julio «para lograr una Canarias mejor, para consolidar los derechos adquiridos y para luchar y trabajar por la conquista del progreso y los avances para las islas».

La nacionalista pidió a los votantes que no se dejen engañar con que sólo existen dos opciones de cara a las próximas elecciones generales y dijo: «Nos hacen creer que en estos comicios sólo hay dos opciones, o votar a la derecha o votar a la izquierda, cuando la realidad es que el único voto útil que nos hace valer a todos los canarios es el de Coalición Canaria».

Fernández recordó que los programas políticos del PSOE y del PP «no dedican ni un solo renglón a Canarias, lo que demuestra que no tienen la agenda canaria en la cabeza», y apeló al voto corrector de Coalición Canaria, «que es el que mira por su gente y el que atiende las necesidades de los que vivimos en un territorio fragmentado a 2.000 kilómetros de Madrid».

Con todo, indicó: «Si apostamos por nuestra tierra, Canarias progresa. Y si los canarios no nos hacemos valer, el Estado nos olvida. Esto es un hecho, no un relato. Los canarios no queremos ser más que nadie, pero sí queremos tener los mismos derechos que el resto del territorio peninsular. Tenemos una singularidad, que es la de ser islas y vivir alejados del continente. Por eso el próximo 23J Canarias debe ir al Congreso a decidir su propio futuro y el futuro de España. Mantengamos el acento canario en Madrid. Votemos a diputados y diputadas canarias que nos defiendan en el Congreso, y el único partido que ha demostrado que lo hace y que cumple se llama Coalición Canaria».