El Mando Aéreo de Canarias envía 16 efectivos para apoyar en los incendios que asolan el norte de España El contingente parte desde la Base Aérea de Gando para relevar al personal militar ya desplegado en las tareas de extinción

Efectivos del Mando Aéreo de Canarias enviados para combatir los incendios en el Noroeste de España.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 13:14

Este jueves, 28 de agosto, un total de 16 efectivos del Mando Aéreo de Canarias (MACAN) han partido desde la Base Aérea de Gando rumbo a la Península con el objetivo de relevar al personal del Ejército del Aire y del Espacio que participa desde hace semanas en la lucha contra los incendios forestales que afectan a varias comunidades del noroeste de España.

Este nuevo despliegue se suma a las operaciones iniciadas el pasado 15 de agosto, en las que el Ejército del Aire y del Espacio ha empleado distintos medios aéreos —entre ellos un C-212, un C-295 y un A400— para trasladar a personal militar y de otras administraciones públicas desde Canarias hasta la zona afectada, reforzando así las labores de extinción.

Acto de despedida en Gando

El General Jefe del MACAN, Francisco Javier Vidal Fernández, presidió el acto de despedida del contingente, transmitiendo sus mejores deseos a los militares y destacando la importancia de su labor en una emergencia de gran magnitud.

Con esta actuación, el Mando Aéreo de Canarias reafirma su compromiso con la sociedad, aportando recursos humanos y materiales para la protección del territorio y la seguridad ciudadana allí donde sea necesario.