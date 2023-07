«Si NC no está en Madrid, Canarias desaparecerá del mapa»

-¿A más polarización, más desventaja para el nacionalismo?

-Siempre es así. Las elecciones generales siempre han estado polarizadas y los nacionalistas siempre hemos tenido que hacer pedagogía para explicar lo que de verdad se decide. Aquí no se va a presentar ni Sánchez, ni Abascal, ni Feijóo, ni Díaz, aunque son los carteles que vemos en la calle. Lo que se elige son diputados de esta tierra que van a representarnos en Madrid. Y se puede hacer con gente que se someterá a sus partidos o con gente que solo tiene obediencia a quienes viven en las islas. Para NC es esencial demostrar lo importante que es tener una voz canaria, con acento canario, defendiendo y pidiendo el voto en clave canaria.

-¿Peligra lo que se ha conseguido?

-Cuando hemos estado en Madrid hemos cambiado a mejor la vida de la gente que vive aquí. Hablo de la bonificación del 75% a los billetes aéreos y marítimos, las mejoras para el sector primario, los fondos para luchar contra la pobreza, el abaratamiento del agua... Cuando le pedimos a la gente que sea consciente de lo importante que es su voto para que estemos en Madrid, es también hacerles entender que nuestra presencia puede ayudar a cambiar su vida a mejor.

Las frases Presencia «Es esencial tener una voz canaria, con acento canario, que defienda las islas»

Mejoras «Cuando hemos estado en Madrid hemos cambiado a mejor la vida de la gente que vive aquí»

Diputado 176 «Creemos que no va a haber mayoría absoluta y nuestro voto puede ser clave»

Extremaderecha «Jamás apoyaremos un Gobierno del que forme parte Vox. NC no va a hacer un 'teguise' en el Congreso»

-Decía que los partidos nacionales no tienen carteles con los candidatos de aquí. Los programas tampoco tienen propuestas específicas para Canarias

-Es habitual ver las farolas llenas de los líderes nacionales que no vienen nunca hasta que llegan las elecciones. Por tanto, que en sus programas no aparezca ninguna referencia a Canarias, es la tónica. Escuchar a Pedro Sánchez decir que la ruta española de la migración es la del Mediterráneo es un ejemplo de que no nos tienen en cuenta. No figuramos, y si no estamos allí para hacernos oír, nos van a olvidar o despreciar. Olvidarse es grave, pero incumplir con nuestro REF o nuestro Estatuto de Autonomía es un desprecio a lo que somos y representamos, a nuestro fuero y nuestros derechos. Si les votamos, no vamos a ser su prioridad.

-¿Cual será su prioridad si resulta elegido diputado?

-Llevamos más de 100 medidas en el programa y abordamos desde las pensiones, el empleo, la vivienda, los derechos sociales, las políticas económicas... Pero sobre todo, planteamos de manera transversal la defensa de Canarias en Madrid -sin límite y desde el primer día- y la defensa de la democracia en sentido amplio. Hace unos años, este discurso no lo hubiéramos defendido con tanta fuerza, pero estamos en un momento en que los derechos, libertades y conquistas que hemos tardado años en alcanzar se pierden en horas, como estamos viendo en otras comunidades. Es fundamental frenar a la extrema derecha. Y esto lo decimos sin ambigüedades, no como otros que se dicen nacionalistas y luego se apoyan en estos partidos para alcanzar las instituciones. NC no va a hacer un 'teguise' en el Congreso. Jamás apoyaremos un Gobierno del que forme parte Vox, ni ninguna iniciativa que en contra de los derechos y las libertades ni del autogobierno.

-Entre ese centenar de medidas hacen hincapié en la vivienda

-La vivienda es uno de los principales problemas de las islas. Por eso queremos plantear un gran plan de vivienda pública protegida cofinanciado por España y Canarias. Vamos a establecer, sobre todo en las zonas más tensionadas y en los barrios populares, precios máximos a los alquileres. Además, debemos ser capaces de establecer limitaciones a la compra de viviendas por parte de personas que no residen aquí y lo hacen para especular. Son medidas controvertidas, pero hay que ser audaces.

-Han sido muy críticos con la respuesta al fenómeno migratorio

-Consideramos que ha habido decisiones acertadas por parte de este Gobierno, como la subida de las pensiones, del salario mínimo o los Erte, pero también somos críticos con el cambio sobre el Sáhara o el tema migratorio. Además, las declaraciones de Sánchez diciendo que la ruta del Mediterráneo, «la nuestra», ha mejorado, es un insulto porque la Ruta Canaria sigue activa y es la más peligrosa. Creo que no fue consciente de lo que dijo, pero demuestra cuáles son sus prioridades. Nosotros defendemos que exista una política migratoria, porque no existe, con los derechos humanos en el centro. A partir de ahí, vamos a exigir el cumplimiento del Estatuto que recoge que Canarias debe participar con voz en todos los foros donde se hable de este asunto y nos afecte. Exigimos transparencia y conocer el alcance del acuerdo en materia de fronteras con Rabat, la derivación de personas hacia Europa o que el Plan de Asilo de la UE no se apruebe en los términos en los que se viene trabajando, así como cambiar la ley para que los menores se distribuyan en todo el territorio.

-¿Qué puede perder Canarias si no hay voces nacionalistas en el Congreso?

-Primero, que Canarias va a desaparecer de ese debate. No van a venir, no somos su ruta migratoria y vamos a perder incluso derechos ya conquistados. El 75% de bonificación para los billetes fue uno de los grandes logros para nuestra tierra, porque la conectividad para Canarias es esencial. Ese logro tiene nombre y apellidos: Pedro Quevedo. Si no estamos en Madrid, ese derecho volará. Hemos visto como se cuestiona de manera permanente cada conquista, porque en la península, con su visión mesetaria, lo ven como un privilegio. Es fundamental estar para defender lo logrado y para el siguiente paso: garantizar que las rutas entre Canarias y el resto del Estado sean declaradas Obligación de Servicio Público (OSP). Es lo que nos dará la base legal para establecer precios máximos de referencia y evitar que las compañías aéreas sigan incrementando artificialmente el precio. Queremos estar para defender algo que consiguió NC y que correría riesgos: el 100% del Posei adicional. También conseguimos que se bonificara el agua de riego con ocho millones y en 2022 llegó a 14 millones. En octubre de ese año, Quevedo abandonó el Congreso y volvió a los ocho millones para 2023. Por eso es importante tener voz allí, para que se nos escuche, se respeten nuestras leyes y conseguir nuevas conquistas.

- ¿Con un Gobierno de centro derecha en Canarias, la legislatura será más fácil para las islas si gana la derecha en el Estado?

-No tengo confianza en eso, igual que tener un Gobierno de izquierdas tampoco es garantía de que cumplan con nosotros. En esta legislatura que acaba tuvimos que recurrir incumplimientos del PSOE en asuntos del REF, pero antes pasó lo mismo con el centro derecha aquí y el PP allá, cuando vivimos la mayor etapa de recortes, que afectó sobre todo al convenio de carreteras. Por eso es importante tener claro quien va a representar a nuestra tierra. Nosotros hemos sido capaces de pactar con la derecha los presupuestos del Estado que supusieron el 75% a los billetes, fondos para la pobreza, recuperar los planes de empleo, ayudas excepcionales para el sector primario... Y cuatro meses después, apoyamos una censura al PP porque se demostró que tenía prácticas corruptas. Eso quiere decir que el voto de NC siempre estará al servicio de los canarios y la democracia, y es la garantía de que no nos van a callar nunca.

-Cuando habla de su diputado en Madrid, lo cierto es que no llegaron solos, sino con pactos. ¿La división ha sido el gran error del nacionalismo?

-Nosotros lo intentamos. Es cierto que cuando conseguimos esas conquistas fuimos con el PSOE. Con CC también hemos sido capaces de defender nuestras posiciones. En esta convocatoria intentamos ir de manera conjunta, pero ellos pusieron obstáculos, incluso plantearon que supeditaba también la investidura de Clavijo. Dijimos que no podía ser porque son dos planos de la política totalmente distintos y ellos cerraron un pacto de manera inmediata con el PP y ni nos llamaron para sentarnos. Pusimos todo de nuestra mano y no fue posible, pero teníamos claro que en Madrid había que estar.

-¿Qué le parece la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada?

-Una tomadura de pelo. Lo sacan cada vez que se ven con posibilidades de ganar. Para mí, en el debate entre Sánchez y Feijóo hubo dos errores: el primero es que no se nombró a Canarias -lo que confirma que NC está en Madrid o se olvidan de nosotros-. El segundo, cuando Feijóo le ofreció a Sánchez firmar un texto para que gobierne la lista más votada. Yo le hubiese colocado de manera inmediata un folio en blanco con esa misma propuesta para Extremadura y Canarias. La propuesta del PP es hipócrita y miserable, es retorcer el modelo electoral que nos hemos dado. Si no se transforma la ley electoral, no deja de ser un brindis al sol.

-¿Aspira a ser el nuevo diputado 176 como fue Quevedo?

-Creemos que no va a mayorías absolutas y nuestro voto puede ser clave. Eso nos permitiría, desde el ámbito más territorial, que nuestro voto sea decisivo para que se nos oiga. Si volvemos a ser el escaño 176, como fue Quevedo hace unos años, todos los avances se van a mantener. Pero no nos vamos a contentar con defender lo conquistado, sino que vamos a mantener una posición de ataque para seguir mejorando la vida de los que aquí vivimos.

-¿Si no hay diputado de CC ni de NC, será un fracaso del nacionalismo canario en su conjunto?

-Habrá nacionalismo canario en Madrid porque NC va a estar. No contemplo otra opción porque si no estamos, sería un retroceso brutal para nuestra gente. Desaparecemos del mapa, nos venden. Es imprescindible que estemos por nuestra tierra, nuestros derechos y nuestras libertades.