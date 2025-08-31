Lluvias débiles en medianías y temperaturas sin cambios el lunes en Canarias Se prevé que haya temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en zonas de interior de las islas occidentales.

EFE Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 15:54

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias probables lluvias débiles dispersas, en especial en medianías del noroeste a primeras horas, y temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en zonas de interior de las islas occidentales.

Prevé intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el sur, y que el alisio sople con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto a las condiciones del mar, en general predominarán vientos del norte o noreste de fuerza 4 a 6, con intervalos de fuerza 7 en algunas zonas expuestas, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para este lunes:

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas y ocasionales de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos fuertes.

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte.

Gran Canaria

Poco nuboso a despejado con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles dispersas en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en zonas orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles dispersas en especial en medianías del noreste a primeras horas, y de poco nuboso con en el este. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte y este. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.

La Gomera

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles dispersas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

La Palma

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles dispersas en especial en el noreste a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en medianías del este. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.

El Hierro

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles dispersas en medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.