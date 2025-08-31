Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llovizna en la bahía de la capital grancanaria. Juan Carlos Alonso

Lluvias débiles en medianías y temperaturas sin cambios el lunes en Canarias

Se prevé que haya temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en zonas de interior de las islas occidentales.

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:54

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias probables lluvias débiles dispersas, en especial en medianías del noroeste a primeras horas, y temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso en zonas de interior de las islas occidentales.

Prevé intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el sur, y que el alisio sople con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En cuanto a las condiciones del mar, en general predominarán vientos del norte o noreste de fuerza 4 a 6, con intervalos de fuerza 7 en algunas zonas expuestas, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Estas son las condiciones por islas para este lunes:

Lanzarote

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con predominio de los cielos nubosos en el norte, especialmente a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas y ocasionales de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Alisio con intervalos fuertes.

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el sureste. Alisio con intervalos de fuerte.

Gran Canaria

Poco nuboso a despejado con predominio de cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles dispersas en especial en medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en zonas orientadas al sur. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Tenerife

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias débiles dispersas en especial en medianías del noreste a primeras horas, y de poco nuboso con en el este. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte y este. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo del noreste.

La Gomera

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles dispersas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

La Palma

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles dispersas en especial en el noreste a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en medianías del este. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste.

El Hierro

Poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles dispersas en medianías a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en zonas de interior. Alisio con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  2. 2 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  3. 3 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  4. 4 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  5. 5 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  6. 6 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  7. 7 Los camiones no podrán pasar por la vía de servicio de la GC-1 junto a Alcampo
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según el biólogo Pepe Solea
  9. 9 Canarias pone a prueba la receta deportiva: «No va a curar, pero frenará ictus e infartos»
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lluvias débiles en medianías y temperaturas sin cambios el lunes en Canarias

Lluvias débiles en medianías y temperaturas sin cambios el lunes en Canarias