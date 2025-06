Lito Jiménez: «La radio no es un trabajo, es un hobby»

Helena Falcón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de junio 2025, 23:01 | Actualizado 23:47h. Compartir

Cuando todavía no ha amanecido en Gran Canaria y el silencio cubre la ciudad, ya hay una voz en pie. Su despertador suena todos los días a las 5.33 de la mañana, una hora que para la mayoría es sinónimo de sueño profundo, pero para Lito Jiménez marca el inicio de una nueva jornada de radio. «La radio no es un trabajo es mi pasión», dice con naturalidad, como si se tratara de un impulso tan vital como respirar.

Lo primero que hace es informarse. Prensa local, nacional, titulares, portadas, el tiempo. Nada escapa a su mirada despierta mientras el resto del mundo apenas estira los músculos. Su rutina no empieza con café ni con ejercicio, sino con noticias. Porque su voz, esa que tantos canarios reconocen sin dudar, no solo transmite, sino que acompaña.

La radio, asegura, no es para él un trabajo. Es un hobby, una motivación diaria. «Me levanto con ilusión porque voy a hacer lo que me gusta. No lo veo como una obligación, sino como una suerte». Esa energía tempranera que le caracteriza no es producto del azar: se cuida durante la semana, duerme temprano —a las 22.30 o 23.00 ya está en la cama— y reserva los fines de semana para relajarse, compartir con amigos y asistir a eventos vinculados con la radio o el club.

«Siempre hay alguien con una historia que contar»

Su escaleta es sagrada. La mesa de trabajo no está completa sin ese esquema que guía cada minuto del programa. En directo, la actualidad política, los deportes y entrevistas con protagonistas de peso se entrelazan con una naturalidad que solo da la experiencia. «Por ejemplo, cuando entrevisté a Rafa Méndez, presidente de Ron Arehucas. Siempre hay alguien con una historia que contar».

Esa es una de las claves de su espacio: las entrevistas humanas, donde el foco no está solo en la noticia, sino en las personas. Para Lito, informar y entretener no son opuestos, sino compañeros de ruta. «La radio tiene que ser entretenida. Si encima puedes hacer que alguien se divierta mientras se informa, ya lo tienes todo».

Reconoce que también hay espacio para los momentos caóticos. Ataques de risa incontrolables que obligan a subir la música y lanzar una tanda de publicidad a toda prisa. O esos primeros tiempos en los que quedarse en blanco era una posibilidad real: «Te estrellabas contra una pared, te bloqueabas. Por eso aprendí que hay que llevarlo todo bien programado. Improvisar está bien, pero con una base sólida».

Lito recuerda sus inicios con gratitud. Fue Luca Segura quien le dio la primera oportunidad en Canal 28 Onda Cero. «Él ayudó a muchos de los que hoy seguimos en la radio. Esos nervios del principio aún los siento. Porque cada vez que el técnico abre el micro, siento esa chispa, esa responsabilidad».

Más de cinco años al frente de la radio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas

Más de cinco años lleva ya al frente de la radio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, con la confianza total del presidente Miguel Ángel Ramírez y el editor Daniel Feinstein. «Aquí estoy muy a gusto. Siento que puedo ser yo, que confían en lo que hago». Y no solo en los despachos: también en la calle. Lito es una voz reconocida. Literalmente. «Cojo muchos taxis en Las Palmas, y los taxistas me reconocen por la voz. Eso me emociona».

La relación con la audiencia es directa, cercana. Le llena saber que sus oyentes se divierten con él, que forman parte de una misma rutina. «Los mensajes que más me emocionan son los que me dicen que me escuchan y se lo pasan bien. Eso es lo que más vale».

Pero su programa no se limita al deporte o a una única temática. Hay política, información de última hora, análisis de portadas —con colaboraciones regulares de nombres como Francisco Suárez Álamo, director de CANARIAS7, o Fernando Canellada, subdirector de La Provincia—, clima, servicios y actualidad en tiempo real. «La radio tiene que ser variada. No puedes encasillarte. Hay que hablar de todo un poco».

Su voz, profunda y modulada, ha sido su seña de identidad. «Dicen que tengo buena voz para la radio, aunque para cantar soy un desastre», bromea. Pero detrás de esa cualidad natural hay también mucho trabajo. «La voz hay que cuidarla, hay que trabajarla, hay que modularla. Es una herramienta que no puedes descuidar si quieres estar tantos años en esto».

Para él, hacer radio en 2025 es sinónimo de responsabilidad. «Te esperan todas las mañanas. Mucha gente. Por la radio, por internet… donde te escuchen».

Así, cada madrugada, Lito Jiménez ya está en pie. Preparando su voz. Afinando su escaleta. Despertando a Canarias con esa mezcla de oficio, energía y cercanía que solo tienen quienes aman de verdad lo que hacen.

