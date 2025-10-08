La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este miércoles, ancla la financiación para los trenes de Canarias La directora de Transportes, María Fernández, destaca este logro de CC en la norma que también aborda la gratuidad de las guaguas

La diputada Cristina Valido fue ayer la encargada de dar el voto de CC a la norma en Madrid.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:55 | Actualizado 21:26h.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible impulsado por el Gobierno de España. Coalición Canaria ha apoyado la iniciativa tras lograr la inclusión de varias enmiendas en la Comisión de Transportes, que garantizan que el Estado contemple medidas diferenciadas para Canarias en materia de transporte y movilidad sostenible. según informa CC en nota de prensa.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha fundamentado durante el debate su apoyo a la ley, destacando que, gracias a las aportaciones de la formación nacionalista, «la norma ya no mira solo a la realidad de la movilidad continental y peninsular sino que también reconoce las dificultades específicas del Archipiélago».

Tras la aprobación, la directora la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha destacado las negociaciones que se han mantenido a diferentes niveles para incluir enmiendas clave para Canarias. Por un lado, una dirigida al reconocimiento de los proyectos ferroviarios en el archipiélago, que tras firmar el protocolo el pasado mes de septiembre, el siguiente paso era anclarlo a una norma de rango legal y seguir trabajando para recogerlos en un futuro convenio.

Por otro lado, otra enmienda estaba dirigida a la gratuidad del transporte, ya que, a día de hoy, el Gobierno de España no tiene resuelta la fórmula para hacer llegar las partidas presupuestarias de 2025. Conseguimos ampliar ese montante, sin embargo el Estado no tiene resuelto cómo darnos ese anticipo. Por ello, era esencial que se aprobara esta ley para resolver, al menos, cómo articular que estar partidas lleguen.

Asimismo, como apunta, también se pactó una enmienda que versa sobre políticas integradoras y de bonificaciones de bonos para los territorios singulares. En este sentido, se recoge la elaboración de informes sobre medidas aplicadas en las islas para conocer su impacto y utilidad, y adaptar mejor estas a la realidad insular.

Valido, por su parte, indicó durante su intervención en el Congreso que Coalición Canaria iba votar a favor de esta ley porque incorporaba las enmiendas y peticiones de CC, y con ello reconoce no solo las singularidades, sino las enormes dificultades que en materia de movilidad vivimos en Canarias».

La diputada detalló sobre las inclusiones de Coalición Canaria al proyecto de ley que va más allá de la movilidad entre el Archipiélago y la península, ya que aborda también «la movilidad dentro de nuestras islas y entre nuestras islas».

De este modo, Valido ha celebrado que la ley reconozca «de una forma clara que las subvenciones al transporte público en Canarias son de justicia y que garantizan la igualdad entre la ciudadanía de todo el Estado».

La portavoz nacionalista ha destacado, además, que tras las enmiendas de Coalición Canaria, la igualdad territorial pasa a ser una «obligación legal», ya que la ley tiene en cuenta «nuestra lejanía, nuestra insularidad y nuestra dispersión». Así, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible tiene que elaborar un informe específico sobre la movilidad en Canarias.

Por último, Valido ha valorado que la ley da herramientas a los cabildos insulares y a los municipios metropolitanos, y que obliga al Estado a financiar futuros proyectos ferroviarios en Canarias.

La portavoz ha definido también como «más que importante» que la ley obligue a «elaborar informes específicos» sobre medidas aplicadas en el Archipiélago para saber su impacto y su utilidad» ya que «no nos sirven las medidas del continente».

Entre las medidas impulsadas a través de las enmiendas de Coalición Canaria están también la creación de una Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados y el reconocimiento de los puertos canarios como nodos logísticos estratégicos que pueden acceder a una planificación energética y de infraestructuras más favorable.