Los letrados no se fían de la reunión convocada por el Ministerio de Justicia tribunales La portavoz Isabel Morales manifestó que «lamentamos los perjuicios que ocasiona esta huelga y, por eso, no entendemos la postura y los incumplimientos del Gobierno»

Los letrados de la administración de Justicia (LAJ) no se fían de las intenciones del Ministerio de Justicia de cara a la reunión que mantendrá la titular de la cartera, Pilar Llop, con los miembros del comité de huelga el jueves. Mientras tanto, el mundo judicial sigue paralizado y los letrados de las islas se concentraron este miércoles para manifestar su protesta por los «incumplimientos del Gobierno», destacó este miércoles la portavoz Isabel Morales en la puerta del Palacio de Justicia de San Agustín.

Allí se reunió un gran número de letrados que siguen de huelga desde el pasado día 24 de enero. « Nuestros únicos representantes son los miembros del comité de huelga y, después de cuatro semanas de paro, el Ministerio se ha dignado a convocar una reunión. Todo ello, con todos los perjuicios que se están ocasionando todos los días con la paralización de todos los juzgados ya que estamos muy unidos en esta lucha», dijo Morales.

«No entendemos como el Ministerio no ha puesto antes los medios necesarios para no llegara este extremo y esperamos que esperamos que se ejecute cuanto antes lo acordado, o que nos den un planning de ejecución. Si no lo vemos claro, seguiremos en la huelga hasta que consigamos un resultado», enfatizó.

La vista por el caso Romina fue nula, dicen

La concentración en la capital grancanaria se desarrolló en la puerta de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y no en la Ciudad de la Justicia, como era habitual.

Preguntada sobre si lo programaron de esta forma en señal de protesta por la comunicación que emitió el propio TSJC responsabilizando al cuerpo de que no se haya notificado aún a las partes resoluciones en el caso Romina, la portavoz fue clara: «No tiene nada que ver y es absurda esa comunicación de que el retraso en el caso Romina sea culpa de los letrados. No solamente es el caso Romina, son todos los que están suspendidos y, en este procedimiento en concreto, no ha habido firma por parte del letrado de la celebración de una vista y si no damos fe, es un acto nulo. No sé luego lo que pasará y se acordará, pero esta concentración delante del Palacio de Justicia es en base a la unidad que hay en el cuerpo», explicó.

Ahora mismo, según los LAJ, en Las Palmas hay «unos 1.800 juicios suspendidos, 2.000 diligencias, unas 3.600 demandas que están paralizadas, cuatro millones de euros que están bloqueados desde el comienzo de la huelga y 11.000 escritos que no se han tramitado», contó. Esto va a suponer «un perjuicio muy grande para la ciudadanía y pedimos, por favor, que el Ministerio de Justicia nos escuche. Se habla de que tardaremos cuatro meses en recuperarnos y es duro y triste que todo esto esté sucediendo», finalizó.