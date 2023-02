Cuando la leche produce vértigo

Entre los efectos secundarios de la leche no hay estudios médicos que acrediten la activación de episodios de vértigo entre quienes la ingieren, pero si la leche viene acompañada de doce detenciones, en una investigación que afecta a dos ex directores generales del Gobierno canario y un general jubilado de la Guardia Civil, pues es comprensible el mal de altura. Más aún si una de esas personas es diputado nacional por la provincia de Las Palmas, con el añadido de que ocupó plaza de director general de Ganadería y que fue sustituido por su sobrino Taishet. Y ya en una pirueta digna de trapecista sin red, el mismo Taishet que en junio de 2022 fue casi literalmente echado a los leones de la opinión pública porque había perdido la confianza del presidente del Gobierno de Canarias, siete meses después –la semana pasada– fue propuesto por los socialistas como candidato a alcalde de Antigua.

Las alarmas saltaron este martes a primera hora en las filas socialistas y en las de unos cuantos despachos: «Pero ¿esto qué es ahora? En plena precampaña». Esa fue la pregunta que se hicieron algunos al encontrarse con la noticia de la edición digital de este periódico que avanzaba en primicia una operación policial con, al menos, una decena de detenciones, entre las que se incluían la del ex director general Taishet Fuentes y el general jubilado de la Guardia Francisco Espinosa.

Pronto se fueron conociendo más nombres y más detalles. La presencia de Juan Bernardo Fuentes, que abrió la legislatura como director general de Ganadería, empezó a provocar ese vértigo lácteo en las filas socialistas. «¡Un diputado nacional! ¡La leche!», espetó un socialista en estado de hipertensión.

Juan Bernardo Fuentes había llegado al Gobierno por la cuota majorera en una Consejería del sector primario que tiene al frente a la palmera Alicia Vanoostende. Se convirtió en miembro del Congreso cuando Elena Máñez dejó su plaza en las Cortes para sustituir a Carolina Darias en el Gobierno de Torres, tras ser designada ministra por Pedro Sánchez.

El apellido Fuentes es muy conocido en Fuerteventura y más en las filas socialistas, incluyendo a Domingo Fuentes Curbelo, hermano de Juan Bernardo. Domingo Fuentes fue diputado y senador, además de novelista. Añadamos al listado familiar a Alfonso Fuentes, exconcejal majorero.

La presencia de un diputado nacional 'en el ajo' supone un salto cualitativo, sobre todo a efectos mediáticos. Si algo no necesita el PSOE a nivel nacional en plena precampaña es que en Madrid empiecen a preguntar en los pasillos del Congreso, en Ferraz, y menos aún en Moncloa, qué hará el partido ante un supuesto caso de corrupción que afecta a un parlamentario. Como era aforado por su condición de miembro de las Cortes, la parte relativa a su investigación quedaba a expensas del suplicatorio correspondiente que deberá tramitarse vía Tribunal Supremo.

En esa tesitura, el PSOE canario movió ayer ficha con urgencia, con Ferraz metiendo prisa para que se activase un cortafuegos. Llegó en forma de comunicado en torno a las 18.00 horas y en el mismo el PSOE canario anunció un «expediente disciplinario para suspender cautelarmente de militancia, de forma inmediata, a Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes». Sin mención alguna a la presunción de inocencia, el PSOE canario agrega:«La respuesta del PSOE frente a la corrupción es y será siempre rotunda y ejemplar, como corresponde a un partido comprometido con el servicio público, la transparencia y la honorabilidad». Ya por la noche, Juan Bernardo Fuentes renunciaba al escaño: era lo que exigía Ferraz.

¿Por qué fue destituido Taishet Fuentes? Ocurrió en un momento crítico para el sector primario

Se nota, en todo caso, el vértigo propio de la etapa preelectoral. En especial si se compara esa celeridad de los socialistas en reaccionar con lo vivido en el caso Mascarillas, donde se tardó seis meses en asumir que la continuidad de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud era insostenible y que lo mejor era convencerlo para que dimitiese o, en caso contrario, se le cesaría.

Ayer muchos trataban de hacer memoria:¿por qué fue destituido Taishet Fuentes? Su caída en desgracia se produjo en un momento crítico para el sector primario:la guerra en Ucrania disparó los precios de los cereales y los ganaderos se movilizaron reclamando ayudas con urgencia. En teoría algo falló en el diálogo entre el sector y el director general que es, a fin de cuentas, su primer interlocutor y lo cierto es que el propio Torres tomó las riendas para reconducir el problema. No hubo más explicaciones y no se volvió a saber de Taishet Fuentes hasta que lo repescó su partido para liderar la plancha por Antigua. Lo que se ve, no que no sabían en el PSOE, y parece que tampoco en el Gobierno, es que hacía meses estaba abierta una investigación judicial de gran alcance que lo colocaba como integrante de una presunta trama de extorsión, con sospechas de 'mordidas' a empresarios.

Ahora se entiende que ayer más de uno en el PSOE se tirase las manos a la cabeza, más de uno en la oposición se frotase las manos y también más de uno encontrase un sabor amargo a la leche... Como se decía antes, «la leche se cortó»...