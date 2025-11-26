Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
Gamadora, con Kike Pérez. CBL
Lanzarote

Yésica Trujillo gana el certamen Lunácticxs

La gala final tuvo lugar en el Castillo de San José

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:13

Yésica Trujillo es la nueva cara del humor en las islas. La tinerfeña se alzó con el título en la gran final de la primera edición del certamen Lunácticxs, el pasado lunes en el Castillo de San José, tras un intenso y divertido proceso de selección que se ha prolongado a lo largo de casi un mes con cuatro galas clasificatorias; organizadas por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo, con Ángel Vázquez como consejero delegado.

Esta gran gala final, apadrinada y presentada por Kike Pérez, reunió a los cuatro finalistas, Jacobo Santiago, Ana Marín, Rayco Marrero y la propia Trujillo, que supieron abrirse camino entre los 25 aspirantes iniciales, en varias galas a lo largo del actual otoño.

Según Paco Chinea, de Estudios Multitrack, productora del evento, «la respuesta del público y la calidad de los monólogos demuestran que Lunáticxs ha llegado para quedarse», estando previsto que la segunda edición se celebre bien entrado 2026.

«Estamos muy orgullosos de formar parte de una iniciativa que abre una ventana de oportunidad a los sueños de las personas y sirve de plataforma de proyección al firmamento para el talento con sello propio», según el consejero delegado de los Centros.

«Es muy gratificante asistir al crecimiento de estos cuatro finalistas, que han pasado de enviar un vídeo a brillar sobre un escenario. Yésica es una ganadora más que merecida y estoy seguro de que su humor va a dar mucho que hablar. ¡Enhorabuena a los cuatro!», manifestó Kike Pérez tras conocerse el fallo del jurado.

