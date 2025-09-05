Yaiza retoma la gran rehabilitación de la avenida de Papagayo en Playa Blanca La nueva intentona de adjudicación apenas varía el presupuesto, al fijarse un desembolso de partida muy próximo a 3,2 millones de euros

José R. Sánchez López Yaiza Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:31 Comenta Compartir

Pocas semanas después de haber que tenido que dejar sin efecto el concurso para hacer una gran reforma en la avenida de Papagayo en Playa Blanca, el Ayuntamiento de Yaiza, hechas las correcciones oportunas, ha vuelto a licitar la iniciativa, con vistas a que la adjudicación pueda estar para el tramo final del año. De presupuesto, casi se iguala el desembolso marcado de inicio, con una partida de casi 3,2 millones de euros.

Según se ha dado a conocer ya avanzada esta semana en medios oficiales, las entidades interesadas en ejecutar la actividad, una de las propuestas de mayor envergadura con cargo a las cuentas consistoriales de Yaiza en este mandato, deben tener presente que el 2 de octubre es el día tope para el registro de propuestas.

La intención municipal, atendiendo a previsiones del gobierno que preside Óscar Noda, pasa por concretar medidas que permitan empezar la mejora del neurálgico trazado en Playa Blanca en las primeras semanas de 2026. A partir de entonces se abrirá un periodo máximo de nueve meses para concretar todas las faenas.

Las bases de la nueva convocatoria, en lo que tiene que ver con el apartado técnico, mantiene las consideraciones básicas de la propuesta que hubo que anular a comienzos de agosto. La iniciativa incluye la pavimentación de la avenida al completo, junto a la creación de dos nuevas zonas de aparcamiento. También está marcada la renovación de las luminarias y la mejora del entorno urbano, entre la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y la rotonda de Ciudad Jardín.

Acciones en detalle

En la parte principal de la propuesta, con la renovación del firme y las aceras se aspira a garantizar la accesibilidad universal, mediante la eliminación al máximo de las barreras arquitectónicas existentes en la actualidad.

E igualmente tiene rango prioritario la creación de dos zonas de aparcamiento en superficie, con el objetivo de facilitar la organización y ampliar la disponibilidad de espacios para estacionamiento; a sabiendas de que el tráfico por la zona es intenso.

Habrá implementación de señalización vertical y horizontal. Y se deberá proceder a la instalación de mobiliario urbano y el acondicionamiento de áreas verdes, se establece en el proyecto.

Y en lo que tiene que ver con el apartado del alumbrado, se instalarán nuevas luminarias de bajo consumo, a bien de optimizar la eficiencia energética y mejorar la seguridad en el entorno.

El contrato a firmar entre las partes deberá contemplar un periodo de garantía de dos años tras la finalización de las obras, que se prevé para finales de 2026.

Temas

Tráfico

Yaiza

Obras

Infraestructuras

Aparcamiento

Rehabilitación