Encuentro reciente del alcalde de Yaiza con vecinos de Uga. C7

Yaiza licita mejoras en el terrero de lucha y su entorno

Se cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros

CANARIAS7

Yaiza

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:41

El Ayuntamiento de Yaiza ha tomado medidas para invertir 1,5 millones de euros, de su presupuesto, en la ejecución de varias actuaciones en 17.000 metros cuadrados de suelo público del pueblo de Uga, dirigidas a mejorar la fachada, alrededores y dotaciones del terrero de lucha y el área anexa que está por delante del campo y la nave del parque móvil municipal.

Se crearán 300 plazas de aparcamiento y se realizarán trabajos de instalación de alumbrado público y obras de accesibilidad e itinerarios peatonales que facilitarán la circulación de viandantes, entre otras acciones.

La licitación con sus pliegos técnicos y administrativos está publicada desde este miércoles 10 de septiembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo 7 de octubre.

Valoración del alcalde

Con la realidad de esta nueva iniciativa municipal, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destaca que «invertimos en distintas áreas de bienestar que apuntan en su conjunto a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos».

Otras propuestas

Al margen, el Consistorio también sacará a licitación los trabajos de otro proyecto complementario, se trata de una encomienda en el entorno del colegio, de lo que da cuenta el concejal de Obras Públicas de Yaiza, Ángel Lago. «Como ya explicamos a vecinos y vecinos en la reunión mantenido en mayo pasado, el objetivo es integrar el área que circunda el terrero de lucha y el colegio para entregar al disfrute ciudadano una gran zona rehabilitada por la que se pueda circular y andar de forma mucho más segura con otra inversión que supera el millón de euros», según el edil.

Por otra parte, cabe recordar que Yaiza firmó en agosto el contrato con la UTE Horinsa - Excavaciones Tiagua, responsable de las obras de implantación del saneamiento del pueblo de Uga en un plazo de once meses, cuya inversión alcanza los 1,8 millones de euros. El Ayuntamiento, la dirección de obra y la contratista ultiman el cronograma de actividades para el inicio de los trabajos.

