Yaiza cancela la rehabilitación de la avenida de Papagayo Hay que hacer una revisión del presupuesto, cifrado en 3,3 millones de euros

José R. Sánchez López Yaiza Jueves, 14 de agosto 2025, 22:59 Comenta Compartir

El Consistorio de Yaiza ha tomado medidas para dejar sin efecto la licitación abierta semanas atrás destinada a la rehabilitación de la avenida de Papagayo, en Playa Blanca. Se debe a que se observado un desfase económico en el proyecto, con riesgo de que sea insuficiente el presupuesto de partida, establecido en cerca de 3,3 millones de euros.

En consecuencia, habrá que hacer una revisión de la propuesta de cara de retomar la iniciativa, con un mayor desembolso.

El proyecto contempla pavimentación, creación de dos nuevas zonas de aparcamiento, renovación de luminarias y mejora del entorno urbano, como dio cuenta CANARIAS7 en julio.

Se contempla la renovación del firme y aceras, garantizando la accesibilidad universal mediante la eliminación de barreras arquitectónicas; la instalación de nuevas luminarias de bajo consumo; la creación de dos nuevas zonas de aparcamiento en superficie, para facilitar la organización; y la implementación de señalización vertical y horizontal; junto con la instalación de mobiliario urbano y áreas verdes.

Temas

Canarias7

Yaiza

Obras

Infraestructuras

Aparcamiento

Rehabilitación