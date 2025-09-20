Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pleno en Yaiza. C7

Yaiza actualiza su tasa de basura y grava más a las viviendas vacacionales

La revisión tendrá vigor a partir de 2026

CANARIAS7

Yaiza

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:40

El Consistorio de Yaiza aprobó inicialmente este viernes, en un pleno, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida domiciliaria, comercial e industrial de basuras y residuos. Se da categoría diferenciada a viviendas vacacionales y resto de alojamientos extrahoteleros. El acuerdo no pudo salir adelante por unanimidad.

Las viviendas vacacionales de hasta dos plazas pagarán 59 euros anuales como valor base, a los que se añadirán 15 euros adicionales por cada huésped extra en términos de capacidad del inmueble.

Las viviendas residenciales que venían abonando 23,80 euros anuales, pasarán a pagar 59 euros al año a partir de 2026, mientras que las cuotas de los comercios quedan en función de la tipología.

Se prevén descuentos para quienes domicilien recibos o ya los tengan domiciliados.

«La tasa por recogida de basura de Yaiza domiciliaria es la más barata de Lanzarote, como también lo es el impuesto de rodaje. La tasa debió ser actualizada en 2022, así que llevamos tres años sin repercutir el coste real del servicio», dijo el alcalde, Óscar Noda.

Nuevo contrato

En cuanto a la licitación del nuevo servicio de recogida de basura, el alcalde informó a los grupos políticos de que «estamos ultimando el informe de viabilidad para enviarlo al Consejo Consultivo de Canarias, porque, como bien saben, el concurso ha sido impugnado varias veces, mientras tanto, continuamos con el servicio que contratamos de emergencia a la empresa Valoriza, que ha supuesto un salto de calidad con respecto al servicio deficitario que ofrecía Urbaser», apreció el regidor tras el pleno.

La modificación de la ordenanza, aprobada por Unidos por Yaiza con la abstención de CC y PP, será sometida ahora a periodo de exposición pública, abierto el texto a la presentación de alegaciones por parte de los distintos agentes sociales. Una vez cumplido el trámite de estudio y respuesta de alegaciones y su aprobación definitiva en pleno, la nueva ordenanza tendrá vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

