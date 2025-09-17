Yaiza actúa para licitar la conclusión del pabellón con piscinas de Playa Blanca Luz verde a la resolución del contrato con la entidad que asumió las obras, que se halla en concurso de acreedores

CANARIAS7 Yaiza Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:47

El Ayuntamiento de Yaiza decretó el pasado martes la resolución del contrato administrativo del proyecto de ejecución del pabellón con piscinas de Playa Blanca. Ya se ha notificado dicho acto a la entidad administrativa concursal, Tecea Assurance, de la adjudicataria Levantina Ingeniería y Construcción, que entró en concurso de acreedores en el verano del pasado año, dejando inacabadas sus obligaciones.

Por la parte municipal se reconoce el abono de 520.000 euros, en concepto de liquidación; sin que proceda la incautación de la garantía definitiva hasta que no se declare judicialmente la culpabilidad del concurso que se sigue por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia. El informe de los servicios de Intervención ha fiscalizado favorablemente el expediente de resolución del contrato, así como su pronunciamiento acerca de la incautación de la garantía.

La empresa había pedido una revisión de precios de 112.000 euros, pero Yaiza entiende que no es una alegación al expediente en cuestión, optándose por analizar esta solicitud en otro expediente para proceder a aprobar o desestimar la demanda.

Según el alcalde, Óscar Noda, «hemos dado todos los pasos técnicos y jurídicos en este engorroso camino, para zanjar el contrato con la entidad concursal y poder redactar el pliego, licitar las obras pendientes y finalizar el proyecto».

El primer objetivo del Ayuntamiento desde que trazó la hoja de ruta para recuperar y finalizar la obra fue ordenar el peritaje del estado actual del proyecto, con la finalidad de asumir los trabajos pendientes y poner la instalación al servicio ciudadano. «Nos encontramos con una empresa que dejó la obra a medio hacer, que entró en concurso de acreedores y nos ha tocado, como otras administraciones públicas españolas, buscar una solución viable cumpliendo la legalidad», en versión del regidor sureño.

Deficiencias visibles

Quedan pendientes arreglos relacionados con las instalaciones eléctricas, el aire acondicionado, los sistemas de piscinas y el grupo electrógeno. También se han detectado taras en materia de telecomunicaciones, fontanería y saneamiento. Y, por otro, está pendiente la conclusión de obras en la zona exterior del edificio, dedicada al esparcimiento.

Fruto de una inversión de más de 8 millones de euros, al margen del desembolso de la nuevo licitación, el edificio operará con un gran espacio cubierto multiusos, con gradas laterales; así como con gimnasio y salas para actividades dirigidas, con vestuarios. El aparcamiento tendrá casi 200 plazas. Se espera que sea especialmente atractivo el nuevo recinto por sus tres piscinas.