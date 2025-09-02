WhatsApp en Arrecife para dejar quejas relacionadas con la basura El número habilitado opera en fechas laborables en horario matinal

Jacobo Lemes, supervisando el estado de contenedores, con basura fuera de su lugar.

CANARIAS7 Arrecife Martes, 2 de septiembre 2025, 22:47

Limpieza de Arrecife, con Jacobo Lemes, ha puesto en marcha un nuevo canal de comunicación a través de WhatsApp, para dejar quejas y consultas relacionadas con la recogida de la basura.

Opera de 8.00 a 15.00 horas, en días laborables, con mensajes al 629-793705. Se aspira a ganar en eficacia.

Con este nuevo servicio, el Área de Limpieza busca agilizar la comunicación, dar respuestas más rápidas y ofrecer una atención más eficiente a la población.

«La puesta en marcha de este canal de WhatsApp permitirá que la ciudadanía pueda contactar de manera más cómoda, directa y ágil, lo que redundará en un servicio más eficaz y una mejor gestión. Nuestro compromiso es seguir trabajando para responder a las necesidades de los vecinos y vecinas de Arrecife, y este es un paso importante en esa dirección», considera Lemes.

Asimismo, el edil recuerda que continúa activa la campaña 'Dejar enseres en la calle puede salirte caro', con el objetivo de concienciar a la población sobre la necesidad de colaborar en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

Desde la Concejalía de Limpieza se insiste en que no basta con reforzar los servicios o habilitar nuevas líneas de comunicación: sin la colaboración ciudadana, los esfuerzos resultan insuficientes. «Por mucho que pongamos medidas, si no hay compromiso de todos, mal asunto», subraya el concejal. El abandono incontrolado de enseres en la vía pública no solo afea la imagen de Arrecife, sino que conlleva sanciones económicas que pueden resultar muy duras. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento dispone de cámaras que ayudan a identificar a quienes incumplen las ordenanzas municipales.