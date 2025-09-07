Votación para elegir la temática del carnaval en Teguise

CANARIAS7 Teguise Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

Hasta el día 29 estará disponible el plazo habilitado por el Consistorio de Teguise para que los residentes en el municipio decidan la alegoría del carnaval de 2026.

Se puede escoger entre México, Fantasía, Caribe y Oeste; según la relación expuesta en la web local. Las fiestas se disfrutarán al inicio de marzo.

«El carnaval es una de las fiestas más queridas y esperadas del municipio, y por ello apostamos porque la ciudadanía tenga voz desde el inicio del proceso. Queremos seguir construyendo unas fiestas inclusivas, representativas y que refuercen la identidad de Teguise como referente cultural y festivo de Lanzarote», dice la alcaldesa, Olivia Duque, en una llamada a la participación.

Por su parte, el concejal de Festejos, Andoni Machín, animó a la población «a sumarse a esta votación abierta, porque el Carnaval de Teguise es un reflejo de la creatividad y participación de nuestro pueblo, y queremos que la alegoría elegida sea fruto del sentir popular».

Una vez se conozca la alegoría ganadora, el Ayuntamiento abrirá el concurso para la creación del cartel oficial del carnaval de 2026, cuyas bases se darán a conocer próximamente.

