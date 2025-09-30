Las viviendas vacacionales permitieron ingresar 189 millones de euros hasta agosto La diferencia en positivo con respecto a 2024 es muy notable

Con unas 8.000 referencias y más de 35.000 camas, las viviendas vacacionales repartidas por suelo lanzaroteño generaron ingresos por valor de 189 millones de euros en los ocho primeros meses del año, según cuentas hechas con estimaciones del Centro de Datos del Cabildo.

Hay una diferencia notable con respecto al periodo de enero a agosto de 2024, cuando este mercado concreto fue capaz de concretar un sumatorio de 146 millones de euros. El repunte se basa en el aumento en casas y plazas, con el acompañamiento de un notable auge en el precio medio de las camas en el mercado.

Especialmente productivo resultó agosto, con un balance de más de 28,3 millones de euros. Es el registro mensual más alto desde que se inició el seguimiento mensual de la vivienda turística en la isla, en enero de 2019.

Vistos los valores mensuales habituales, es probable que 2025 se cierre con ingresos por valor de al menos 230 millones de euros. De este modo se marcará un nuevo máximo histórico anual.

Cabe señalar que hay discrepancias en cuanto al número de viviendas y la suma de camas entre las estimaciones que se manejan de manera cotidiana por el Gobierno de Canarias, que son las que se emplean de base por el Centro de Datos, y el INE (Instituto Nacional de Estadística). Con todo, hay coincidencia en que llevamos años con tendencia a ir a más. Habrá que ver cómo influye la nueva legislación de reciente aprobación.

